Memphis Depay tem lesão confirmada e deve perder estreia do Corinthians na Libertadores 

Holandês, que se machucou na partida contra o Flamengo, deve ficar fora por quatro semanas.

Memphis Depay, do Corinthians, teve diagnosticada uma lesão muscular grau 2 na coxa direita. A expectativa é de que o holandês fique fora por quatro semanas e perca a rodada de estreia da Conmebol Libertadores.

O atacante se machucou no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, no último domingo. Logo após criar a jogada que originou o gol de Yuri Alberto, Memphis foi ao chão, segurou a coxa direita e pediu substituição.

“É uma pena o que aconteceu, ele sentiu um incômodo. Segundo ele, a sensação é de que o músculo embolou. É apenas para tentar explicar por que não dá para dizer pormenores do que aconteceu. Ele sentiu que embolou a perna. A partir daí, ele não teve mais condições. Foi na bola que ele inverteu para o Bidu, de onde saiu o gol”, lamentou o técnico Dorival Júnior em entrevista coletiva.

Nesta segunda-feira, o holandês realizou os exames médicos e teve o diagnóstico da lesão. O Corinthians confirmou que ele fará parte do tratamento na Holanda, durante a Data Fifa, já que estava convocado para defender a seleção de seu país nos amistosos contra Noruega e Equador.

Internamente, a previsão do clube é de que Memphis fique fora por quatro semanas. Caso o prazo se confirme, o holandês perderia três rodadas do Brasileirão e os dois primeiros jogos da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

Sem o camisa 10, as opções para a vaga de companheiro de ataque de Yuri Alberto ficam com Vitinho, Kayke, Jesse Lingard, Kaio César (machucado), Pedro Raul e Gui Negão.

*Com informações do ge