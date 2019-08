CONSEG e Escola do Legislativo trazem a Votuporanga palestra com o juiz de Direito Evandro Pelarin

Numa iniciativa do CONSEG – Conselho Comunitário de Segurança Pública de São Paulo – Votuporanga e a Câmara de Vereadores, através da Escola do Legislativo “Drº Roberto de Lima Campos”, traz a Votuporanga o conceituado Juiz de Direito da Infância e Juventude de São José do Rio Preto, Drº Evandro Pelarin, para uma palestra com o tema “Pais e Filhos”.

O evento acontecerá no próximo dia 21 – quarta-feira, a partir das 19h30, no plenário “Drº Octávio Viscardi” – sede da Câmara Municipal de Votuporanga.

A iniciativa partiu dos integrantes do CONSEG e da Escola do Legislativo e o público alvo são pais, alunos das escolas públicas e particulares, educadores, estudantes universitários das faculdades públicas e privadas de Votuporanga. Estarão presentes os comandos da Polícia Militar e da Polícia Civil, o diretor do Fórum – juiz de Direito Drº Sérgio Barbatto e demais magistrados, representantes do Ministério Público, entidades, sindicatos e lideranças do município. A palestra é totalmente gratuita e aberta a comunidade em geral.

Além da palestra do juiz, haverá lançamento do Parlamento Mirim, quando as escolas públicas e particulares indicam nomes de alunos para compor a Câmara Mirim.

Para os organizadores do evento, é uma grande oportunidade para que a comunidade possa prestigiar uma palestra com o juiz Evandro Pelarin, que desenvolveu importante projeto em Fernandópolis e agora em Rio Preto:

O homenageado

O juiz de Direito Evandro Pelarin, com 46 anos de idade, é natural de Jales. Possui graduação e mestrado em Direito pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Franca e em História pela Fundação Educacional de Fernandópolis. Atuou também como advogado antes de assumir a magistratura em 1997. Ocupou o cargo titular das comarcas de Estrela D’Oeste e Fernandópolis e, atualmente, está a frente da vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto.

Na área acadêmica, foi professor de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e, em 2002, publicou a obra Bem Jurídico-penal: um debate sobre a descriminalização.

Pelarin recebeu também títulos de cidadão honorário nas cidades de Dolcinópolis, Turmalina, Estrela D’ Oeste, Fernandópolis, Indiaporã, Ouroeste e Meridiano e, em 2005, a medalha ‘Brigadeiro Tobias de Aguiar’, honraria da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Em São José do Rio Preto, desde 2 de Março de 2015, adotou uma postura proativa, envolvendo-se com a comunidade e liderando várias ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida e proteção dos menores, tais como: rigorosa fiscalização e combate à permanência de menores em locais e horários impróprios para uma formação saudável; rigorosa fiscalização e combate ao consumo de bebidas alcoólicas por parte de menores; parceria com a Acirp para a inserção de menores no mercado de trabalho; parceria com a Secretaria de Saúde no Projeto de Atenção à Gestante denominado: Entrega Voluntária, apoio profissional para uma decisão amadurecida: permanecer ou não com a criança; envolvimento com o projeto Destinação Solidária, visando aumentar a arrecadação de fundos para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e realização de palestras em escolas, entidades e eventos