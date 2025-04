Tutores de pit bulls que mataram mulher em Penápolis são condenados por homicídio culposo

Réus deverão pagar R$ 100 mil aos familiares da vítima. Sentença foi emitida em 15 de abril; cabe recurso.

O casal responsável pelos cães da raça pit bull que atacaram e mataram uma mulher em Penápolis/SP, em agosto de 2024, foi condenado por homicídio culposo. Cabe recurso.

Os réus deverão pagar R$ 100 mil aos familiares da vítima. A sentença foi emitida em 15 de abril. A reportagem tenta contato com a defesa dos envolvidos.

A decisão do juiz foi baseada na denúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), elaborada pelo promotor Fernando César Burghetti.

Segundo o MP, os réus foram omissos e negligenciaram o dever de cuidar dos animais, o que foi a causa determinante para a morte da vítima.

A tutora foi condenada à pena de um ano e dois meses de detenção em regime aberto. O esposo dela recebeu um ano e nove meses de detenção em regime semiaberto.

O crime ocorreu em 16 de agosto de 2024. Segundo o boletim de ocorrência, Luiza Pereira dos Santos, de 57 anos, morava em uma propriedade rural quando quatro cachorros de um vizinho invadiram o local e a atacaram. Três deles eram pit bulls e o outro sem raça definida.

O filho da vítima a encontrou no chão desacorda com o peito sujo de sangue e os cachorros próximos e latindo. Ele precisou jogar um pedaço de madeira para eles saírem de perto.

A mulher chegou a ser socorrida e levada para o pronto-socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. À época, a ocorrência foi registrada na delegacia da cidade como homicídio e omissão na guarda e condução de animais.

Ainda conforme divulgado pelo MP, o laudo de exame necroscópico apontou que a causa da morte de Luiza foi anemia aguda por hemorragia externa traumática, decorrente de mais de 150 lesões após os ataques dos cães.