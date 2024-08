SanSaúde participa de congresso da CMB

A 32ª edição do Congresso Nacional das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos foi realizada entre os dias 13 e 15 de agosto, em Brasília/DF.

O SanSaúde marcou presença na 32ª edição do Congresso Nacional das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos, realizado entre os dias 13 e 15 de agosto, em Brasília/DF. Este importante evento reuniu lideranças, gestores e profissionais de instituições filantrópicas de todo o Brasil para discutir os desafios e as inovações no setor de saúde.

Representando o SanSaúde, a gerente administrativa, Luana Romano, e a supervisora administrativa, Aline Furlan, participaram do Seminário de Saúde Suplementar no Congresso. O seminário abordou temas relevantes para o aprimoramento da gestão e operação das instituições, proporcionando um espaço valioso para troca de experiências e aprendizado.

A participação no Congresso reafirma o compromisso do SanSaúde com a excelência na gestão e o constante aperfeiçoamento dos serviços prestados à comunidade.