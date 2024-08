Bruno Arena e Fefeu recebem a deputada estadual Ana Perugini no primeiro dia de campanha 

Evento ocorre às 19h30, nesta sexta-feira (16), na sede do PT, na Rua Minas Gerais, 3696. A chapa representa a federação composta por PT, PV, PC do B, PDT e Rede.

Nesta sexta-feira (16.ago), primeiro dia de campanha eleitoral com vista às eleições de 6 de outubro de 2024, a chapa Bruno Arena (PT) e Fefeu (PV), à Prefeitura de Votuporanga/SP, recebem a visita da deputada estadual Ana Perugini (PT).

Até esta sexta, qualquer publicidade ou manifestação com pedido explícito de voto podia ser considerada irregular e passível de multas e até cassação. No entanto, a partir de agora, passeatas, comícios, distribuição de santinhos e instalação de mesas móveis em espaços públicos estão entre as liberações.

Ao Diário, o presidente do Diretório Municipal do PT, Guilherme Gasques, explicou que a deputada estadual Ana Perugini (PT), que já esteve na cidade durante a pré-campanha, volta para o evento com correligionários e apoiadores da chapa: “A deputada estadual estará conosco em mais essa oportunidade. E de agora para frente começasse a ser intensificada as atividades de campanha e também os eventos partidários, inclusive, nos próximos dias devemos receber outras lideranças em Votuporanga”, pontuou.

O evento tem início agendado para às 19h30, na sede do Partido dos Trabalhadores, na Rua Minas Gerais, 3696.

Ana Perugini é advogada, pós-graduada em Gestão e Políticas Públicas e funcionária licenciada do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT) desde 1985. Na política, Perugini acumula experiência de um mandato de vereadora (2005-2006), e três de deputada estadual (2007-2010, 2011-2014, e 2023-2027), além de um mandato como deputada federal (2015-2019).