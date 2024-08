Instituto Assaí oferece curso gratuito de fotografia para empreendedores

Em parceria com o Sebrae, aula “Fotografia de Alimentos para Empreendedores”, no dia 28/8, apresentará técnicas e dicas para ampliar o apelo visual, atrair clientes e aumentar suas vendas.

Com o objetivo de auxiliar os(as) microempreendedores(as) de todo o Brasil no aprimoramento da comunicação de seus negócios, o Instituto Assaí, por meio do programa Academia Assaí, em parceria com o Sebrae, realizará no dia 20 de agosto o curso online e gratuito “Fotografia de alimentos para empreendedores”.

A aula trará as principais informações para a produção de fotos e vídeos, desde dicas para a construção de imagens, a forma como se posicionar, o tipo de fotografia tirada ou do cenário que inspira.

Ainda durante o curso, os(as) participantes aprenderão sobre a importância da embalagem do produto nas cenas e pontos mais técnicos para a sua construção, como iluminação, brilho, ângulos, entre outros.

A audiovisual é um forte aliado dos negócios do ramo alimentício, pois as fotografias e vídeos são ferramentas cruciais para atração de clientes e uma boa estratégia de marketing digital.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 19 de agosto, por meio deste link .

Curso: Fotografia de alimentos para empreendedores

Data e horário: 20 de agosto de 2024, das 18h às 20h

Plataforma: Youtube

Inscrições: até às 23h59 do dia 19 de agosto, por meio deste link .

