Samba de raiz ganha palco com tributo a Adoniran em Votuporanga 

O Grupo Saudosa Maloca apresenta, nesta sexta-feira (17), o espetáculo ‘Reconstruindo a Saudosa Maloca’, no happy hour do Votuporanga Clube, com repertório que revisita clássicos de um dos grandes cronistas da música brasileira.

@caroline_leidiane

No circuito cultural de Votuporanga, a música popular brasileira ganha releitura afetiva nesta sexta-feira (17). O Grupo Saudosa Maloca apresenta o espetáculo “Reconstruindo a Saudosa Maloca”, às 19h, no Votuporanga Clube, em uma homenagem direta à obra de Adoniran Barbosa — figura central na construção do samba paulistano.

A proposta do espetáculo parte de um gesto de resgate. No repertório, clássicos como “Saudosa Maloca”, “Trem das Onze” e “Samba do Arnesto” estruturam a narrativa musical, que se expande para outros títulos emblemáticos do samba raiz.

O grupo investe em uma reconstrução estética e sensorial das antigas rodas de samba, com ênfase na oralidade, no humor e na poesia cotidiana que caracterizam a obra de Adoniran.

A encenação articula música ao vivo e comentários históricos, oferecendo ao público não apenas a execução das canções, mas também um percurso contextual pela trajetória do compositor.

A dramaturgia musical busca situar o espectador no ambiente urbano e social que moldou essas composições, marcado por migração, precariedade e invenção linguística.

Formado por músicos dedicados ao repertório tradicional, o Grupo Saudosa Maloca adota a formação clássica de roda — violão, cavaquinho, percussão e voz —, elemento que acende a autenticidade da proposta.

A escolha instrumental não é apenas estética: funciona como dispositivo de memória, acionando uma escuta coletiva que remete às origens do gênero.

A apresentação se insere em um movimento mais amplo de valorização do samba de raiz, que vem sendo reapropriado por novas gerações sem perder sua dimensão histórica.

Em cena, o grupo transforma o palco em espaço de convivência, onde a música opera como arquivo vivo da cultura popular brasileira.

“Reconstruindo a Saudosa Maloca” ultrapassa o formato de show e se estabelece como um exercício de memória — uma forma de reativar, no presente, a força narrativa e afetiva de um dos maiores cronistas da música brasileira.

Show Reconstruindo a Saudosa Maloca