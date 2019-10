FLIV 2019 – Atenção! A máfia dos palhaços vai dominar a cidade hoje

O PODEROSO PALHAÇO –

Na trama, após o Mafioso Papa passar desta para melhor, seus três “figlios” descobrem, pelo testamento, que um deles será o novo líder para continuar o legado da “famiglia”.

Assim, depois de uma incrível e divertida competição, onde a plateia será o júri, Giuseppe, Luigi e Roberto mostrarão todas suas qualidades um tanto quanto mafiosas para conquistar o tão sonhado “paletó”.

Domingo, 27/10 às 17h

– Local: Auditório Externo – Fliv

– Gratuito, com colaboração espontânea ao chapéu!

27/10 das 13h às 16h – Oficina| A Presença de Estado do Palhaço, com a Cia. Aliteatro. O encontro da Cia Aliteatro permitirá o compartilhamento de técnicas e vivências, além da valorização e a vivência do “estar presente do palhaço”, possibilitando, assim, que seus participantes, individualmente, entendam seu estado de palhaço, transformando em “belas, magníficas e estupendas” características do próprio palhaço. A oficina promete um verdadeiro despertar do corpo, emoções, sentimentos e fortalecimento do acreditar em si, fazendo ressignificar seu modo de interação com mundo, ao despertar corpo, emoções e sentimentos, afetando e sendo afetado de um modo único e especial, o “eu palhaço”. Classificação: Livre