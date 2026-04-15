Polícia Militar captura procurado pela Justiça em Votuporanga 

Indivíduo foi localizado no bairro do Café, na zona leste da cidade.

Um homem que constava como procurado pela Justiça após condenação por lesão corporal foi capturado pela Polícia Militar, na tarde desta segunda-feira (14.abr), no bairro do Café, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, durante patrulhamento à equipe da Força Tática, ciente de que um indivíduo que constava como foragido poderia estar pela zona leste, foi até um endereço já conhecido, onde o localizou.

O indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela 8ª Região Administrativa Judiciária (RAJ) de São José do Rio Preto/SP, com condenação já transitada em julgado pelo crime de lesão corporal. A pena determinada é de dois anos e oito meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

O indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.