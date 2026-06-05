Inocente ou culpado?

Nova série documental da Netflix revisita o julgamento que absolveu Michael Jackson em 2005, recupera depoimentos de jurados, advogados e jornalistas, e recoloca em debate uma das controvérsias mais persistentes da história da cultura pop.

@caroline_leidiane

Duas décadas após o julgamento que mobilizou a imprensa mundial e dividiu a opinião pública, a figura de Michael Jackson volta ao centro de uma discussão que jamais foi encerrada.

Lançada pela Netflix na última quarta-feira (3 de junho) e dirigida por Nick Green, a série documental “Michael Jackson: O Veredito” retoma o processo criminal que levou o Rei do Pop ao banco dos réus em 2005. Na ocasião, o cantor foi acusado de abuso sexual infantil e posteriormente absolvido de todas as acusações pela Justiça norte-americana.

Dividida em três episódios, a produção aposta em uma reconstrução detalhada do julgamento realizado no Tribunal Superior do Condado de Santa Bárbara, localizado na cidade de Santa Maria, no estado da Califórnia, Estados Unidos.

Como não havia câmeras autorizadas dentro do tribunal, o documentário utiliza relatos de pessoas que acompanharam o caso de perto — entre elas jurados, advogados, jornalistas e integrantes da equipe judicial — para remontar os bastidores de um dos processos mais midiatizados da história do entretenimento.

O lançamento ocorre em um momento de renovado interesse pela trajetória do artista, impulsionado pelo sucesso da cinebiografia “Michael”, que já arrecadou mais de 850 milhões de dólares nas bilheterias mundiais.

O documentário surge como contraponto ao longa-metragem ao abordar o aspecto mais controverso da vida do cantor. A cinebiografia, por sua vez, concentra-se na trajetória de Michael Jackson desde os tempos do Jackson 5 até sua consolidação como um dos artistas mais influentes da história da música.

Entre os aspectos de destaque do recém lançamento da Netflix está a recuperação de detalhes sobre a investigação iniciada após as acusações envolvendo o adolescente Gavin Arvizo.

A série explora as estratégias adotadas pela acusação e pela defesa, os testemunhos contraditórios apresentados durante o julgamento e a forma como a fama de Jackson influenciou a cobertura midiática e a percepção pública do caso.

O documentário também enfatiza uma ótica frequentemente esquecida: a diferença entre o tribunal da opinião pública e o tribunal da Justiça. Ao longo dos episódios, a narrativa evidencia como programas de televisão, tabloides e comentaristas construíram versões próprias dos acontecimentos em um período marcado pela ausência de imagens oficiais do julgamento. O resultado foi uma disputa permanente entre fatos jurídicos, interpretações e especulações.

Apesar do título sugestivo, a produção não oferece uma resposta definitiva para a pergunta que acompanha o legado do artista há mais de vinte anos. O veredicto legal permanece inalterado: Michael Jackson foi considerado inocente das acusações apresentadas em 2005.

Ainda assim, a série exibe por que o debate continua vivo, especialmente diante das denúncias que surgiram antes e depois do julgamento e das diferentes análises sobre as provas apresentadas.

A recepção crítica tem sido dividida. Enquanto alguns observadores destacam a riqueza dos depoimentos inéditos e a reconstrução minuciosa dos acontecimentos, outros avaliam que a série acrescenta pouco ao que já foi amplamente discutido em documentários, reportagens e livros ao longo dos anos.

Para parte da crítica, o principal mérito da produção está menos na revelação de fatos inéditos e mais na contextualização de como o julgamento se transformou em espetáculo global.

No fim, “Michael Jackson: O Veredito” não encerra a controvérsia. Pelo contrário. A série demonstra que a trajetória do artista continua ocupando um território desconfortável onde genialidade artística, idolatria, suspeita e dúvida convivem lado a lado.

E é justamente nessa zona cinza que permanece a indagação de gerações: inocente ou culpado?