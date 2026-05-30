Vozes da cidade voltam ao palco no 2º Slam no Half

Com pocket shows, microfone aberto e disputas de poesia autoral, evento aposta na diversidade de linguagens e na aproximação entre artistas e público.

@caroline_leidiane

A força da palavra falada volta a ocupar espaço em Votuporanga com a realização do 2º Slam no Half, marcado para o dia 20 de junho, das 18h às 20h. Promovido pelo Coletivo Batalha do Half, o encontro reúne poetas, slammers, escritores, leitores e artistas em uma programação voltada à literatura, à música e à valorização da produção cultural independente.

A segunda edição chega com a proposta de ampliar o alcance do evento e fortalecer a participação da comunidade literária local. Segundo o organizador Vinícius Rocha, conhecido como Hulk, a expectativa é reunir um número maior de escritores e leitores em comparação à estreia, realizada em junho de 2025.

Para isso, o coletivo mobilizou diferentes segmentos da cena cultural de Votuporanga, incluindo integrantes do Clube do Livro da Kasa Cultura, representantes da Câmara de Literatura e outros agentes ligados à produção literária do município.

A expectativa é que essa diversidade de participantes contribua para enriquecer as apresentações e ampliar as trocas entre artistas e espectadores.

A programação terá início às 18h com a recepção do público. Em seguida, o evento contará com pocket shows de Índio Equilíbrio Rap, Mendes MC e Asher. A abertura oficial do slam acontece às 18h45, com uma poesia apresentada pelo Slam Master.

A partir das 19h, começam as batalhas classificatórias. Assim como ocorre nos slams tradicionais, os participantes apresentam poemas autorais diante do público e são avaliados por jurados escolhidos na plateia. As performances levam em consideração aspectos como conteúdo poético, interpretação e conexão com os espectadores.

Um dos momentos mais aguardados da noite será o microfone aberto, previsto para as 19h30. A atividade oferece espaço livre para que poetas e interessados compartilhem textos, reflexões e experiências sem caráter competitivo, incentivando a participação de novos artistas e aproximando o público da poesia falada.

Os melhores colocados nas etapas iniciais retornam ao palco para a fase final, marcada para as 19h50. O encerramento está previsto para as 20h, com agradecimentos e celebração em conjunto.

A realização do evento conta com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, que contribui com a divulgação e a estrutura de som, além do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC).

Troféus celebram referências da poesia

Os três primeiros colocados receberão troféus artesanais produzidos com a técnica da pirografia, além de livro surpresa de um escritor local.

1º lugar: Troféu Sérgio Vaz;

2º lugar: Troféu Ferréz;

3º lugar: Troféu Alessandro Buzo.

Uma cena em construção

A trajetória do Coletivo Batalha do Half, começou em 2017, com as tradicionais batalhas realizadas durante as feiras na Praça Nozomu Abe. Naquele período, os encontros reuniam artistas ligados ao freestyle e à cultura urbana, mas ainda não contavam com a estrutura de um slam de fato.

O Slam no Half, no formato atual de competição de poesia falada, foi criado apenas em 2025, ampliando a atuação do coletivo e abrindo espaço para novas formas de expressão artística.

De acordo com Hulk, a iniciativa atravessou diferentes fases ao longo dos anos, acompanhando as transformações naturais de seus integrantes. Atualmente, o núcleo do Coletivo Batalha do Half é formado por ele, Simeia Santos, DJ Poçam, B-Boy Ale e o videomaker Marcos Shadow, que atuam na organização das atividades e no fortalecimento da cena cultural independente em Votuporanga.

SERVIÇO

2º Slam no Half

Data: 20 de junho

Horário: das 18h às 20h

Local: Praça Nozomu Abe, na avenida Nove de Julho

Entrada gratuita