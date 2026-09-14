“Saidinha”: 763 presos deixam unidades prisionais da região nesta terça-feira 

Benefício será concedido entre os dias 15 e 21 de setembro; Centro de Progressão Penitenciária de Rio Preto concentra a maior parte dos detentos autorizados a deixar a prisão temporariamente.

A terceira saída temporária de 2026 vai beneficiar 763 presos custodiados em unidades prisionais da região de Votuporanga/SP. O benefício, conhecido popularmente como “saidinha”, ocorrerá entre os dias 15 e 21 de setembro.

De acordo com levantamento realizado pela reportagem, o maior número de beneficiados está no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de São José do Rio Preto/SP, de onde 613 detentos poderão deixar a unidade durante o período autorizado pela Justiça.

Também terão direito à saída temporária 46 presos do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Icém/SP, 40 internas do Centro de Ressocialização Feminino (CRF) de São José do Rio Preto, 31 detentos da Penitenciária de Riolândia/SP, 25 do CDP de Riolândia e oito do CDP de Paulo de Faria/SP.

A saída temporária é destinada a presos que cumprem pena no regime semiaberto e atendem aos requisitos previstos na legislação e determinados pela Justiça. Durante o período fora das unidades, os beneficiados devem cumprir uma série de regras, incluindo o retorno dentro do prazo estabelecido.

Na última saída temporária, realizada em junho deste ano, 801 presos foram beneficiados na região. Segundo os dados apurados, 16 deles não retornaram às unidades prisionais ao término do período autorizado e passaram a ser considerados foragidos da Justiça.

As forças de segurança e os órgãos responsáveis pelo sistema prisional acompanham o cumprimento das condições impostas aos beneficiados durante o período da saída temporária.

Calendário das saídas temporárias em 2026

No Estado de São Paulo, o calendário administrativo para os presos que mantêm o direito segue as datas tradicionais. Confira as previsões para este ano: