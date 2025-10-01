Incêndio atinge empresa de resíduos ambientais em Votuporanga 

Equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil seguem enfrentando as chamas que consumiram aproximadamente 1,5 mil metros quadrados, incluindo barracão e área de escritório. Não há informações de feridos.

Um incêndio de grandes proporções atinge uma empresa de resíduos ambientais no 5º Distrito Industrial de Votuporanga/SP, nas proximidades da Coacavo, na noite desta terça-feira (30.set). O prédio é mesmo da Mejan Ambiental devastado por um grande incêndio em 7 de setembro de 2024.

De acordo com o apurado pelo Diário, equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e voluntários operam para evitar que o fogo propague para áreas próximas, uma vez que o enfrentamento já não é mais possível. O fogo está confinado em uma área de aproximadamente 1,5 mil metros quadrados, incluindo barracão e área de escritório, que teria colapsado.

Ainda segundo apurado, não há informações sobre as causas do incêndio ou feridos, nem mesmo previsão para o término da ocorrência que segue em andamento.