DISE estoura ‘bunker do tráfico’ em Votuporanga 

Na kitnet localizada na Rua Piauí, na área central, os policiais civis apreenderam cocaína, maconha e crack; D.R.B., de 20 anos, foi preso por tráfico de drogas.

Uma operação deflagrada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Votuporanga/SP, nesta quinta-feira (9.abr), resultou na prisão de um indivíduo de 20 anos por tráfico de drogas.

De acordo com o apurado, D.R.B., era alvo de monitoramento de agentes vinculados a DISE, sob suspeita de possível envolvimento com o tráfico de drogas, principalmente com base em investigações a partir de prisões realizadas pela Delegacia Especializada no início deste ano. Além disso, os investigadores constataram que o indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto.

Durante as investigações veladas, concentradas no imóvel do alvo, na Rua Piauí, região central de Votuporanga, local caracterizado pela existência de “kitnets”, sendo que apenas uma delas era ocupada por D.R., sendo também local de intensa movimentação breve de pessoas, típica de ponto de drogas.

Nesta quinta-feira, os policiais civis avistaram o alvo em frente ao imóvel e realizaram a abordagem. Já pelo interior da residência, descobriram um verdadeiro “bunker” com expressiva quantidade de entorpecentes, além de diversos instrumentos comumente utilizados para o preparo, fracionamento e comercialização de drogas.

Ao todo, segundo a DISE, foram apreendidos: oito tijolos, três tabletes e duas porções de maconha, totalizando mais de dez quilos de entorpecente; uma pedra grande de crack com fragmentos que após fracionada renderia cerca de duzentas porções para venda; um invólucro com 110 pedras de crack prontas para serem traficadas a dependentes químicos; uma pedra grande de cocaína, que após fracionada renderia cerca de 220 porções, e outras cinco porções de cocaína já prontas para venda. Além dos entorpecentes também foram apreendidos objetos diretamente relacionados à prática do crime de tráfico de drogas, sendo quatro balanças de precisão; uma faca contendo resquícios de substância entorpecente; centenas de saco plásticos tipo “zip lock” e um aparelho celular que pode ter sido utilizado para comunicação com fornecedores e usuários, bem como para a gestão da atividade criminosa.

D.R.B., foi apresentado na sede da DISE, onde ouvido pelo delegado titular, Dr. Rafael Latorre Costa, sendo autuado formalmente por tráfico de drogas e colocado à disposição da Justiça. Os entorpecentes, celular e demais objetos foram encaminhados para perícia do Instituto de Criminalística (IC).

Os policiais civis da DISE ainda cumpriram um mandado de prisão contra um advogado, por apropriação indébita.