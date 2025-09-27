Falta de merenda escolar gera reclamação em Votuporanga 

Episódios foram relatados em unidades municipais e do estado. A Prefeitura afirmou que o caso foi pontual e que segue acompanhando. Já a Secretaria Estadual afirmou que não há falta de ingredientes para o preparo e que segue “monitorando de perto a execução do serviço”.

Jorge Honorio

Familiares de alunos das redes estadual e municipal de educação de Votuporanga/SP reclamam da diminuição ou até mesmo da falta de merenda escolar. Relatos enviados ao Diário, nesta semana, apontam que alunos, principalmente os que permanecem nas unidades de ensino durante o dia sentiram falta da energia necessária para concluir a jornada de aprendizagem.

Em um dos casos, na Escola Estadual Sebastião Almeida Oliveira, no bairro Jardim Alvorada, alunos apontaram que a merenda preparada não deu para servir os alunos. Em outras oportunidades, faltou o complemento, sendo oferecido somente o arroz.

No entanto, as reclamações não são provenientes somente das escolas estaduais e atingem também alunos de unidades do município, uma vez que o serviço é gerido pela Prefeitura.

“Minha sobrinha tem reclamado que há dias não consegue lanchar no horário da tarde porque acaba com ela na fila”, aponta Vitória Campos.

“Meus filhos estão reclamando com frequência em relação às refeições, café da manhã e almoço, que são servidos somente para os primeiros que chegam na fila, os demais ficam sem”, reclamou outra mãe. “Isso não existe, não pode ficar assim. A gente confia em mandar nossos filhos para a escola e eles voltam reclamando de fome?”, desabafou.

Os relatos com conteúdo idêntico se acumulam e deixam claro que o problema é generalizado.

Ao Diário, a Prefeitura de Votuporanga afirmou, por meio da Secretaria Municipal da Educação, que trata-se de um “episódio pontual. Na data em questão, em razão de cardápio especial e do grande número de repetições solicitadas pelos alunos, a quantidade de refeições não foi suficiente para atender a todas as repetições desejadas. De imediato, o Núcleo de Alimentação Escolar adotou as providências necessárias, orientando a empresa terceirizada e reunindo-se com a equipe da unidade para reforçar os procedimentos de cálculo da per capita, adequar o planejamento de cardápios especiais e evitar que situações semelhantes voltem a acontecer. Todo o processo foi acompanhado pela equipe de nutricionistas do Município. A Secretaria reforça que segue monitorando de forma rigorosa a execução do Programa de Alimentação Escolar e permanece à disposição para esclarecimentos, reafirmando o compromisso de garantir qualidade, segurança e suficiência das refeições oferecidas a todos os alunos da rede municipal.”

Por sua vez, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo afirmou em nota que “A Unidade Regional de Ensino (URE) de Votuporanga informa que não há falta de produtos para o preparo da merenda escolar. A ocorrência registrada foi pontual, relacionada à forma de preparo e à distribuição das refeições. Assim que identificada, a situação foi imediatamente acompanhada pela equipe técnica de nutrição da empresa contratada, e as medidas corretivas necessárias já foram adotadas, incluindo ajustes de pessoal e orientações sobre o dimensionamento adequado das porções. Todas as escolas seguem sendo atendidas regularmente, com refeições de qualidade e em quantidade suficiente para os estudantes. A URE de Votuporanga continua monitorando de perto a execução do serviço, a fim de assegurar a regularidade do atendimento e evitar que situações pontuais como esta se repitam.”