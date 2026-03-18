Saev Ambiental retoma funcionamento do Ecotudo Sul aos finais de semana 

Unidade passa a operar todos os dias, a partir deste sábado (21), das 7h às 19h, seguindo o mesmo padrão dos Ecotudos Norte, Leste e Oeste.
A Saev Ambiental retoma, a partir deste sábado (21.mar), o funcionamento do Ecotudo Sul aos finais de semana, e a unidade passa a operar todos os dias da semana, das 7h às 19h, acompanhando o mesmo padrão já adotado nas unidades Norte, Leste e Oeste.
O Ecotudo Sul fica localizado na Av. Conde Francisco Matarazzo, esquina com a Av. Francisco Bueno Baeza, no Jardim das Palmeiras I. Votuporanga conta com quatro Ecotudos, que recebem resíduos de construção civil e jardinagem (até 1m³), metais, madeiras, móveis velhos, tecidos e calçados, vidros, isopor, lixo eletrônico (como baterias, sucata de computadores, pilhas e lâmpadas), óleo de cozinha usado, materiais recicláveis e lixo orgânico. A entrega de animais mortos de pequeno porte, como cães, gatos e outros animais domésticos, é realizada exclusivamente nos Ecotudos Norte e Oeste.
O superintendente da Saev Ambiental, Osvaldo Carvalho, destaca a importância da retomada do serviço: “A volta do funcionamento integral do Ecotudo Sul era uma prioridade da nossa gestão. Com isso, garantimos que toda a população tenha acesso facilitado ao descarte correto de resíduos, assim como já ocorre nas unidades das regiões Norte, Leste e Oeste”, afirmou.
Confira os endereços dos Ecotudos de Votuporanga
- Ecotudo Sul está localizado na Av. Conde Francisco Matarazzo, esquina com a Av. Francisco Bueno Baeza, no Jardim das Palmeiras I.
- Ecotudo Norte fica na Av. Sete, nº 2.440, paralela à Av. Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Distrito Industrial I.
- Ecotudo Oeste está situado no alto da vicinal Nelson Bolotário (popularmente conhecida como Subida da Morte).
- Ecotudo Leste fica na Av. Nasser Marão, nº 4.815, no bairro São Cosme.
Todos os quatro Ecotudos funcionam todos os dias da semana, inclusive aos domingos e feriados, das 7h às 19h.