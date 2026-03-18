Saev Ambiental retoma funcionamento do Ecotudo Sul aos finais de semana 

Unidade passa a operar todos os dias, a partir deste sábado (21), das 7h às 19h, seguindo o mesmo padrão dos Ecotudos Norte, Leste e Oeste.

A Saev Ambiental retoma, a partir deste sábado (21.mar), o funcionamento do Ecotudo Sul aos finais de semana, e a unidade passa a operar todos os dias da semana, das 7h às 19h, acompanhando o mesmo padrão já adotado nas unidades Norte, Leste e Oeste.

O Ecotudo Sul fica localizado na Av. Conde Francisco Matarazzo, esquina com a Av. Francisco Bueno Baeza, no Jardim das Palmeiras I. Votuporanga conta com quatro Ecotudos, que recebem resíduos de construção civil e jardinagem (até 1m³), metais, madeiras, móveis velhos, tecidos e calçados, vidros, isopor, lixo eletrônico (como baterias, sucata de computadores, pilhas e lâmpadas), óleo de cozinha usado, materiais recicláveis e lixo orgânico. A entrega de animais mortos de pequeno porte, como cães, gatos e outros animais domésticos, é realizada exclusivamente nos Ecotudos Norte e Oeste.

O superintendente da Saev Ambiental, Osvaldo Carvalho, destaca a importância da retomada do serviço: “A volta do funcionamento integral do Ecotudo Sul era uma prioridade da nossa gestão. Com isso, garantimos que toda a população tenha acesso facilitado ao descarte correto de resíduos, assim como já ocorre nas unidades das regiões Norte, Leste e Oeste”, afirmou.

Confira os endereços dos Ecotudos de Votuporanga

Ecotudo Sul está localizado na Av. Conde Francisco Matarazzo, esquina com a Av. Francisco Bueno Baeza, no Jardim das Palmeiras I.

Ecotudo Norte fica na Av. Sete, nº 2.440, paralela à Av. Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Distrito Industrial I.

Ecotudo Oeste está situado no alto da vicinal Nelson Bolotário (popularmente conhecida como Subida da Morte).

Ecotudo Leste fica na Av. Nasser Marão, nº 4.815, no bairro São Cosme.

Todos os quatro Ecotudos funcionam todos os dias da semana, inclusive aos domingos e feriados, das 7h às 19h.