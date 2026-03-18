Cavalo é atropelado em avenida de Votuporanga 

O acidente foi registrado na noite da última sexta-feira (13), na Avenida República do Líbano; cavalo segue sob os cuidados da Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal. Polícia procura identificar o proprietário do animal.
Um cavalo foi atropelado por um veículo na Avenida República do Líbano, na zona oeste de Votuporanga/SP, na noite da última sexta-feira (13.mar).
De acordo com o apurado, por volta das 23h, o veículo ocupado por um casal, seguia pela via pública, quando atingiu o animal que estava solto no local. A Polícia Militar, assim como a equipe da Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal, foi acionada para atendimento da ocorrência.
Ainda segundo o apurado, os ocupantes do veículo não sofreram ferimentos graves, já o cavalo sofreu fraturas, cortes e outras lesões decorrentes do impacto, recebendo medicação e atendimento especializado. Ele segue sob os cuidados da Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal.
Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia trabalha para identificar o proprietário do animal que deve ser responsabilizado, inclusive, pelos danos causados no veículo.