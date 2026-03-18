Atletas de Votuporanga participam da Wos Canastra Warriors Ultra Trail Run 

Lafaiete Júnior Avanço, Lucas Diego de Oliveira Rodrigues e Vitor Toschi representaram a AVOA no desafio pelas montanhas e cachoeiras da Serra da Canastra, em Minas Gerais.

Votuporanga/SP é um grande centro de representatividade esportiva, prova disso é que no último sábado (14.mar), a cidade contou com três atletas da AVOA (Associação Votuporanguense de Atletismo), na Wos Canastra Warriors Ultra Trail Run, em Delfinópolis, no Estado de Minas Gerais. A prova foi disputada em quatro modalidades: 13 km, 21 km, 35 km e 57 km.

A equipe votuporanguense composta por Lafaiete Júnior Avanço, Lucas Diego de Oliveira Rodrigues e Vitor Toschi não teve moleza, dois atletas toparam o desafio dos 35 km e um encarou os 57 km.

A Wos Canastra Warriors Ultra Trail Run é uma ultramaratona técnica que exige estratégia, força e leitura de terreno, não apenas velocidade, integrando subidas íngremes, descidas técnicas e obstáculos naturais como raízes e pedras. É uma vivência de superação e adaptação à natureza. No total, são mais de 1.000 metros de elevação, subindo as montanhas da Serra da Canastra, passando por cachoeiras e terrenos de terra, cascalhos, pedras, trilhas pequenas e insanas e tudo o que há de natureza, exigindo um esforço e preparo físico extremo. Não é para qualquer um.

Trail Run não é sobre pace, tempo ou qualquer coisa que você possa imaginar, é sobre completar, é sobre aproveitar cada momento, cada vista, cada sensação que essa prova oferece, é uma prova extremamente técnica, onde exige uma força absurda e estratégia, onde você ultrapassa qualquer limite que já chegou, são mais de 1000m de elevação.

Ao final, Lucas, Lafaiete e Vitor cravaram bons resultados. Confira abaixo:

Lafaiete Júnior Avanço: 57 km Ultramaratona; 4º colocado geral masculino; com tempo final de 7h27min41seg

Lucas Diego de Oliveira Rodrigues: 35 km Desafio Intermediário; 2º colocado na categoria 18 a 29 anos; com tempo final de 4h43min50seg

Vitor Toschi: 35 km Desafio Intermediário; 6º colocado na categoria 18 a 29 anos; com tempo final de 7h01min45seg

A Serra da Canastra é um importante parque nacional e paraíso natural no sudoeste de Minas Gerais, famoso por abrigar a nascente histórica do Rio São Francisco. Composto por paisagens de cerrado, cânions e mais de 300 cachoeiras — destaque para a Casca d’Anta de 186 metros —, é um destino de ecoturismo e berço do tradicional Queijo Canastra.