Saev Ambiental realiza ação educativa sobre reciclagem com alunos do Piconzé

Atividade envolveu aproximadamente 40 alunos e professores da pré-escola em uma manhã de aprendizado e conscientização ambiental.

A Saev Ambiental realizou, na manhã da última quarta-feira (12.nov), uma ação educativa na Escola de Educação Infantil Piconzé, em Votuporanga, voltada à conscientização ambiental e à importância da reciclagem. A atividade reuniu aproximadamente 40 alunos e professores da pré-escola, em um momento de aprendizado lúdico e interativo.

A palestra foi conduzida pela chefe da Divisão de Projetos Ambientais, Márcia Singolani, e pela chefe do Departamento de Meio Ambiente, Camila Esteves da Silva, que abordaram o tema dos materiais recicláveis, destacando como cada pessoa pode contribuir para um meio ambiente mais limpo e sustentável.

Durante o encontro, as crianças participaram de dinâmicas que mostraram, na prática, como identificar e separar corretamente os resíduos recicláveis, despertando desde cedo o senso de responsabilidade ambiental.

O superintendente da Saev Ambiental, Luciano Passoni, destacou a importância de iniciativas como essa para a formação das futuras gerações: “Trabalhar a conscientização ambiental desde a infância é fundamental para construirmos uma sociedade mais responsável e comprometida com o planeta. Ao levarmos esse tipo de atividade às escolas, plantamos sementes que certamente darão frutos no futuro, formando cidadãos mais conscientes e participativos”, afirmou.