Polícia Militar prende procurado pela Justiça em Tanabi 

O indivíduo de 36 anos estava foragido da Justiça após ser condenado por estupro de vulnerável.

A Polícia Militar prendeu, na tarde desta quinta-feira (13.nov), em Tanabi/SP, um homem de 36 anos que estava foragido da Justiça após ser condenado por estupro de vulnerável. A abordagem ocorreu na Avenida Bechara Nassar Frange, no bairro Jardim Brasília.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares avistaram o indivíduo durante patrulhamento e optaram pela abordagem. Em seguida, durante consulta no sistema, os PMs constataram a existência de um mandado de prisão em aberto para cumprimento de pena imposta pelo artigo 217-A do Código Penal, que trata de crimes sexuais contra menores.

O indivíduo foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia de Mirassol/SP, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.