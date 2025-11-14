Núcleo de Jovens Empreendedores realiza talk show gratuito com foco em vendas e processos 

Encontro será realizado dia 18 de novembro e inscrições já estão abertas. Última edição de 2025 convida participantes para discutir estratégias, canais e processos que impulsionam resultados nas empresas.

O Núcleo de Jovens Empreendedora (NJE) do Ciesp Noroeste Paulista promove, nesta terça-feira (18.nov), o último encontro de 2025 com o tema “Vendas: canais e processos”. O encontro em formato de talk show será conduzido pelo diretor do Núcleo, Matheus Camargo, na sede do Ciesp Noroeste Paulista, a partir das 18h30. As inscrições estão disponíveis e podem ser feitas pelo link na bio do Instagram do Ciesp Noroeste Paulista ou pelos telefones: (17) 3231-0876 e (17) 98215-0910 (WhatsApp).

O encontro pretender criar um ambiente interativo e propício para a troca de experiências práticas sobre um dos pilares mais estratégicos para o crescimento de qualquer negócio.

“Junto à diretoria do Ciesp Noroeste Paulista, reativamos o NJE e, ao longo de todos os encontros deste ano, trouxemos temas de interesse e relevância para a indústria. Os feedbacks foram sempre muito positivos, e o público cresceu encontro após encontro”, destaca Matheus Camargo, diretor do NJE.

“Para o último encontro do ano, vamos falar sobre vendas, canais e processos, um conteúdo indispensável para qualquer empresa que deseja crescer de forma sustentável, melhorar sua organização interna e construir resultados consistentes no médio e longo prazo. Nosso objetivo é proporcionar uma discussão rica, acessível e útil para todos os participantes”, finaliza Matheus.

O NJE é uma iniciativa do Ciesp Noroeste Paulista que tem como missão promover o desenvolvimento pessoal e profissional de jovens empreendedores, fortalecendo o networking e ampliando o protagonismo empresarial na região.