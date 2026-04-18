Saev Ambiental prorroga obra para conter vazamento de esgoto no Córrego Boa Vista 

O contrato da obra provisória de emergência possuía prazo para conclusão no dia 7 de abril, agora foi estendido até 6 de maio, sob a justificativa de chuva intensa.

Jorge Honorio

A Saev Ambiental prorrogou o prazo para conclusão da obra provisória e de emergência para sanar o derramamento de esgoto do emissário localizado nas proximidades do Córrego Boa Vista, às margens da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga/SP.

Conforme anunciado pelo Diário, o prazo para conclusão da obra era até 7 de abril, contudo, agora foi estendido até 6 de maio, sob a justificativa de chuvas intensas: “Ressalta-se que o pedido considera a solicitação apresentada pela empresa contratada, sendo o pleito fundamentado, principalmente, na ocorrência de condições climáticas adversas, com destaque para a incidência de chuvas intensas ao longo do período de execução, incluindo evento de chuva forte registrado no dia 20/03, que impactaram diretamente o cronograma da obra”, consta no despacho publicado no Diário Oficial do Município.

Desta forma, o prazo para conclusão do serviço provisório foi aumentado em 30 dias, ou seja, de 7 de abril para 6 de maio de 2026.

A ação consiste na implantação de um sistema de bombeamento de esgoto que tem como objetivo direcionar adequadamente o esgoto até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Votuporanga, garantindo que os efluentes sejam encaminhados para tratamento de forma correta.

Para viabilizar a operação emergencial, a Saev Ambiental está instalando dois tanques de polietileno com capacidade de 20 mil litros cada. Esses reservatórios funcionam como estruturas de contenção, permitindo que o esgoto seja acumulado momentaneamente e, em seguida, bombeado para continuar seu percurso no sistema de coleta e tratamento.

A obra também inclui a preparação da área onde o sistema será instalado, com execução de base para acomodação dos equipamentos, instalação das motobombas e cercamento do espaço para garantir segurança operacional.

O sistema contará ainda com um conjunto motobomba que tem capacidade para bombear até 800 metros cúbicos de esgoto por hora, com potência de 60 cavalos, garantindo vazão suficiente para manter o funcionamento do sistema de esgotamento sanitário da região. Por meio de mangotes (tubulações flexíveis de grande diâmetro), o esgoto será transportado até um poço de visita localizado após a rodovia, de onde seguirá até a estação de tratamento.

A solução permitirá manter a operação do sistema de esgotamento sanitário enquanto são conduzidas as etapas necessárias para a execução da obra da nova travessia do emissário, cujo processo licitatório já está em andamento.

Derramamento de esgoto e obra complexa

Segundo o superintendente da Saev Ambiental, Osvaldo Carvalho, o conserto definitivo do vazamento de esgoto no córrego é uma obra complexa. Tanto a implantação do sistema de bombeamento quanto a obra de construção da nova travessia do emissário exigiram planejamento técnico detalhado em razão das características do terreno e das condições operacionais do trecho, já que o emissário passa por baixo da rodovia mais movimentada da região. Uma obra convencional implicaria na interdição total da Rodovia Euclides da Cunha, sem possibilidade de desvio direto, o que causaria um caos logístico na região.