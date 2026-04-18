O boleto que parecia o certo… até não ser

Seu Antônio sempre foi organizado. Do tipo que paga tudo antes do vencimento, guarda comprovante e ainda confere no dia seguinte se o dinheiro realmente saiu da conta. Orgulho dele era dizer que nunca pagou um centavo de juros. Até o dia em que pagou… uma conta que nem era dele.

Naquela terça-feira, depois do café, abriu o WhatsApp e lá estava: mensagem de uma loja onde ele já tinha comprado. Nada suspeito. Texto educado, direto ao ponto: “Sr. Antônio, identificamos um boleto em aberto. Segue atualizado para pagamento.” Nome certo, empresa conhecida e o detalhe que desmonta qualquer desconfiança: o valor batia. Era exatamente o que ele lembrava dever. Pronto. Era tudo o que o golpista precisava.

Seu Antônio abriu o PDF, deu aquela conferida clássica de dois segundos — aquela que a gente faz só para ter a sensação de responsabilidade — e pagou. Rápido, prático e, aparentemente, resolvido. Ou, como a gente costuma descobrir depois… resolvido errado.

Alguns dias depois, veio a ligação da loja perguntando sobre o pagamento em aberto. Ele até riu, confiante: “Vocês estão atrasados, eu já paguei.” Mandou o comprovante com aquele orgulho de quem faz tudo certo. Do outro lado, silêncio. “Sr. Antônio… esse pagamento não foi para nós.” E é nesse momento que o cérebro dá aquela travada. Tipo quando o Wi-Fi cai bem na hora do vídeo.

O boleto era falso. Mas não era aquele golpe mal feito. Era bom. Muito bom. Bonito, organizado, convincente. Só tinha um pequeno detalhe: o dinheiro foi parar em outra conta. E aí vem a pergunta que dói mais que o prejuízo: como eles sabiam exatamente o valor?

Porque aqui não tem adivinhação. Quando o valor bate, o nome bate, o contexto bate… alguém teve acesso à informação. Pode ter sido um cadastro antigo, um sistema mal protegido, uma planilha que circulou mais do que deveria. E sim, pode ter sido dentro da própria empresa ou até no caminho entre empresa e banco. Quando a informação é precisa demais, o problema não começa no boleto. Começa no dado.

Hoje, o criminoso não precisa ser inteligente. Precisa ser bem informado. Com seu nome, telefone e histórico de compra, ele não inventa história. Ele continua a sua. E você entra nela… pagando. E vamos falar a verdade: a gente ajuda. Porque ninguém confere direito. A gente olha o valor, acha que reconhece e segue. Não vê quem vai receber, não vê o banco, não questiona o canal de envio. É tipo aquele “aceito os termos” que ninguém lê — só que com impacto direto no bolso.

E aqui vem a parte que quase ninguém faz. Seu Antônio ficou bravo, com razão. Reclamou, contou para os amigos, ficou indignado… e quase seguiu a vida. Quase. Porque isso pode não ser só um golpe. Pode ser vazamento de dados. E vazamento não se resolve com indignação. Se resolve com registro.

Existe um caminho para isso: a ANPD. Você acessa o site, entra com seu login gov.br e registra a situação. Não precisa ter certeza absoluta, não precisa ser especialista. Se a história não fecha, se a informação é precisa demais, já é motivo para apuração. E não, isso não é “arrumar problema”. É evitar que o problema continue acontecendo. Porque se ninguém denuncia, ninguém investiga. Se ninguém investiga, ninguém corrige. E aí o próximo boleto pode ser de outra pessoa… ou seu de novo.

No fim das contas, seu Antônio não perdeu só o dinheiro. Perdeu a tranquilidade de quem achava que estava no controle. E talvez essa seja a maior mudança dos últimos tempos: pagar conta deixou de ser automático. Hoje é preciso validar. Conferir. Desconfiar. Porque proteger seus dados não é mais só questão de privacidade. É questão de bolso.

E o resumo é simples: se você não presta atenção no que paga, alguém presta atenção por você. E aí, meu amigo, você vira cliente de uma empresa que nem sabe que você existe — mas agradece o seu pagamento.

Christiano Guimarães

Consultor em Segurança da Informação

Autor do Livro:

Como Adequar Minha Empresa à Lei Geral de Proteção de Dados – Um Guia Prático