Saev Ambiental promove ações de sustentabilidade no Pet Day Interior Paulista 

Autarquia vai distribuir plantas comestíveis para pets, mudas, sementes e composto orgânico produzido em parceria com o Rotary Club 8 de Agosto.

O Parque da Cultura de Votuporanga será palco de um dia dedicado aos animais de estimação e suas famílias neste sábado (4.out), a partir das 8h, com a realização do Pet Day Interior Paulista. O evento reunirá diversas atividades e contará com a participação da Saev Ambiental, que levará iniciativas gratuitas ligadas à sustentabilidade e à qualidade de vida.

O Pet Day Interior Paulista é promovido pela Frente Parlamentar em Defesa dos Animais Domésticos da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), coordenada pelo deputado estadual Carlão Pignatari, em conjunto com o projeto “Unidos pelos Animais”, liderado por Karina do Carmo, com a parceria da Unifev e apoio da Prefeitura de Votuporanga.

Durante o evento, a Autarquia distribuirá vasinhos com plantas comestíveis para cães e gatos, como parte de um trabalho de incentivo ao bem-estar animal e à conscientização ambiental. Também estarão disponíveis três tipos de mudas — flor-de-leopardo, manjericão e mamão — além de sementes de hortaliças e girassol.

Outro destaque será a entrega de pacotes de composto orgânico, produzido pelo Projeto de Compostagem da Saev Ambiental, desenvolvido em parceria com o Rotary Club 8 de Agosto. A ação reforça o compromisso da Autarquia em estimular práticas sustentáveis, como a transformação de resíduos em adubo de qualidade, que podem ser utilizados em hortas, jardins e plantas ornamentais.

“Nosso objetivo é mostrar que o cuidado com os animais pode caminhar junto com o cuidado com o meio ambiente. A distribuição de mudas, sementes e composto orgânico é uma forma de despertar a consciência ambiental e incentivar hábitos sustentáveis dentro das casas das famílias que prestigiarem o evento”, disse o superintendente da Saev Ambiental, Luciano Passoni.

A programação contará ainda com a bênção dos animais, feira de adoção, desfile pet, apresentações culturais, atividades para crianças, serviços gratuitos oferecidos pela Unifev, além de food trucks, artesanato e muito mais. A expectativa é de receber representantes de cerca de 200 cidades da região, em um dia marcado por solidariedade, integração e amor pelos animais.