Amigos do Bem de Poloni arrecadam recursos em prol do Hospital de Base

A cidade de Poloni se uniu mais uma vez em um gesto de solidariedade. Os Amigos do Bem de Poloni, grupo que há 11 anos organiza eventos beneficentes em prol do Hospital de Base de São José do Rio Preto, montaram uma barraca de doces durante a festividade local, destinando toda a renda arrecadada à instituição.

Desde 2014, o grupo promove diversas iniciativas como leilões, almoços, jantares dançantes e a tradicional barraca de doces, sempre com o objetivo de colaborar com o hospital. A iniciativa se tornou exemplo para toda a região, mostrando que não apenas os grandes leilões têm o poder de mobilizar, mas também ações criativas e comunitárias podem gerar impacto significativo.

Bolinha, um dos organizadores falou da trajetória solidária ao logo dos anos: “A gente ganha de tudo: bezerro, cavalo, galinha, porco, leitoa, tudo isso as pessoas doam para fazermos os eventos. Trabalho hoje na prefeitura há 20 anos e há 11 organizo eventos para ajudar os pacientes do Hospital de Base. Lá atrás, quando nos mostraram o projeto para ajudar o hospital, eu gostei muito, quis participar, e depois do primeiro leilão não paramos mais. Vamos remando, vamos crescendo, a cidade é pequena, ano a ano fomos aumentando a arrecadação. E as pessoas sempre falam: se for para o Hospital de Base, eu doo, eu ajudo”, disse.

O diretor executivo da Funfarme, Dr. Horácio Ramalho, destacou a importância da iniciativa: “Agradeço a presença de vocês e a iniciativa do grupo, da cidade e a população de toda região de Poloni que contribuiu também. Sinal que o trabalho de vocês está sendo bem feito, estão conseguindo contribuir com nossa instituição. Esse comprometimento fortalece o hospital e inspira outras cidades a também abraçarem essa causa”, afirmou.