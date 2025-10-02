Atletismo: atletas de Votuporanga brilham em corridas no final de semana 

Em dose tripla, atletas começaram pelo Circuito de Inclusão Unimed de Votuporanga, no sábado (27), e terminaram no domingo (28) com à Corrida de Rua de Ouroeste e a Meia Maratona de Araçatuba.
A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou à cidade das brisas suaves em alto nível e em dose tripla neste final de semana. A ‘maratona’ começou no Circuito de Inclusão Unimed de Votuporanga, no sábado (27), terminando na Corrida de Rua de Ouroeste/SP e no 6º Super Desafio Meia Maratona de Araçatuba/SP, já no domingo (28).
Circuito de Inclusão Unimed de Votuporanga
O Circuito de Inclusão Unimed de Votuporanga reuniu aproximadamente 250 corredores, em uma provas de corrida de 7km, caminhada de 3km e corrida kids, em um percurso pelas principais ruas da cidade.
Votuporanga chegou no pódio com Karina Franzin que sagrou-se campeã geral. Além dela, outros resultados importantes foram conquistados. Confira abaixo:
Categoria feminina
- Mara Costa – 5ª colocada geral
- Vitoria Filigueira – 4ª colocada na categoria 20/24 anos
- Amanda Salmim – 3ª colocada na categoria 35/39 anos
- Luzia Aguiar – 1ª colocada na categoria 65/69 anos
Categoria masculina
- Murilo Alves – 2º colocado na categoria 30/34 anos
- Fernando Cruz – 9º colocado na categoria 40/44 anos
- Joao Bocato – 1º colocado na categoria 45/49 anos
- Rogerio Darri – 3º colocado na categoria 45/49 anos
- Silvio Bocato – 1º colocado na categoria 55/59 anos
- Genivaldo Evangelista – 1º colocado na categoria 60/64 anos
- Jose Medalha – 3º colocado na categoria 60/64 anos
Corrida de Rua de Ouroeste
Já no domingo (28) foi a vez da equipe de Votuporanga desembarcar em Ouroeste para disputar uma prova de 5 km, com participação de 150 atletas. O destaque ficou por conta do casal corredor Francielle e Marcelo que venceram nas categorias Geral. Confira abaixo os resultados:
Categoria feminina
- Francielle Neves – 1ª colocada geral feminina
- Monaiza Trindade – 4ª colocada geral
Categoria masculina
- Marcelo França – 1º colocado geral
- Arthur Salmim – 3º colocado na categoria 14/19 anos
- José Donizete – 1º colocado na categoria de 50/54 anos
- Cleimar Machado – 4º colocado na categoria 40/44 anos
- Leandro Almeida – 3º colocado na categoria 45/49 anos
- Joao Bocato – 5º colocado na categoria 45/49 anos
- Jair Neres – 2º colocado na categoria 50/54 anos
- Alexandre Favaro – 4º colocado na categoria 30/34 anos
6º Super Desafio Meia Maratona de Araçatuba
No domingo (28), atletas de Votuporanga ainda participaram do 6º Super Desafio Meia Maratona de Araçatuba/SP. A competição, considerada de alto nível, reuniu corredores de diferentes regiões e contou com percursos de 8 km, 4 km, 8 km e a meia maratona de 21 km, com participação de 350 atletas.
Na oportunidade, Votuporanga brilhou com Fernando Prado (Kalango) conquistando o pódio como campeão geral da corrida. Além dele, Lucas Diego cravou a 11º colocação na categoria 25/34 anos; e Vitor Toschi, estreando na modalidade meia maratona, ficou em 18º na categoria 20/24 anos.