Festival Novos Talentos de Natação ocorre neste sábado

Evento que ocorre a partir das 7h, no Parque Aquático Municipal Prof. Luiz Carlos Toloni, busca incentivar a prática esportiva e o desenvolvimento de jovens atletas; festival é gratuito e reunirá 200 participantes da cidade e região.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, realiza neste sábado (24.mai) o Festival Novos Talentos de Natação. O evento tem como objetivo incentivar a prática esportiva e promover o desenvolvimento de jovens nadadores.

O festival será realizado a partir das 7h, no Parque Aquático Municipal Prof. Luiz Carlos Toloni, localizado na Av. Joaquim José de Moraes, s/n, no Jardim Residencial Santa Amélia, com entrada gratuita e aberta ao público.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, destaca que o festival integra as ações contínuas da Prefeitura no fomento ao esporte e na formação de novos talentos.

“Votuporanga é referência no incentivo à natação. No Parque Aquático Toloni, os alunos iniciam a prática e, conforme evoluem, passam a integrar as equipes de treinamento no Parque Aquático Esportivo Saverio Maranho, reforçando a importância da integração regional e do estímulo ao esporte desde as categorias de base”, afirmou.

A expectativa é reunir cerca de 200 atletas de Votuporanga, São José do Rio Preto, Andradina, Catanduva e outros municípios da região.