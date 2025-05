Homem é preso com motocicleta adulterada em Votuporanga 

Indivíduo teria se envolvido em uma confusão em uma casa noturna localizada às margens da Rodovia Péricles Bellini (SP-461).

Um homem foi preso com uma motocicleta adulterada na manhã desta quinta-feira (22.mai), nas imediações de uma casa noturna localizada às margens da Rodovia Péricles Bellini (SP-461), em Votuporanga/SP.

Segundo os registros policiais, a corporação foi acionada para atender uma denúncia que relatava possível disparo de arma de fogo. Em seguida, pelo local, os PMs avistaram dois homens em atitude suspeita. Um deles já estava a bordo de uma motocicleta e chamava o outro para subir na garupa, demonstrando intenção de deixar rapidamente a área.

Durante a abordagem, foi constatado que não havia armas de fogo com os suspeitos. No entanto, um dos homens carregava uma caixa com artefatos explosivos do tipo “bombinhas”, tradicionalmente usados em festas juninas. Ao ser questionado, o individuo afirmou que havia ido até o local apenas para soltar os artefatos, negando qualquer envolvimento em possíveis disparos.

Os policiais militares realizaram uma vistoria na motocicleta utilizada por ele e verificaram que o veículo apresentava diversos sinais de adulteração, como: numeração do chassi suprimida e placa modificada com fita adesiva, possivelmente para burlar fiscalizações e dificultar a identificação da motocicleta.

Questionado sobre a procedência do veículo, o indivíduo confessou que adquiriu a motocicleta por R$ 3 mil de um desconhecido, sem qualquer documentação ou comprovação de origem.

Além disso, durante a abordagem, os PMs perceberam ainda que o abordado apresentava sinais claros de embriaguez, como odor etílico, olhos avermelhados e fala desconexa. Em seguida, ele recusou realizar o teste do bafômetro.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

O segundo abordado foi liberado após prestar depoimento, uma vez que não foram encontrados elementos que o vinculassem à adulteração da motocicleta ou a outros ilícitos.

O caso é investigado pela Polícia Civil que deve descobrir, inclusive, a procedência da motocicleta.