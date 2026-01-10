Saev Ambiental contrata gestão de frota por R$ 1,4 milhão 

A contratada é responsável por intermediar à realização de manutenção preventiva e corretiva para atender à frota de veículos, máquinas, equipamentos e implementos da Autarquia.

Jorge Honorio

A Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente) de Votuporanga/SP contratou uma empresa, via pregão eletrônico, para gerir a frota da Autarquia. O contrato tem custo de R$ 1.410.000,00 e prazo de 12 meses.

De acordo com o termo de contrato entre a Saev Ambiental e a Cegonha Soluções Ltda, o objetivo é a contratação de serviços especializados para o gerenciamento de transações comerciais com uma rede de estabelecimentos credenciados, isso inclui a implantação, intermediação e administração de um sistema informatizado e integrado via WEB, operando em tempo real, para a realização de manutenção preventiva e corretiva para atender à frota de veículos, máquinas, equipamentos e implementos da Saev Ambiental, incluindo, mas não se limitando a, equipamentos a combustão (tais como roçadeiras, compactadores, placas vibratórias, trituradores de galhos) e implementos diversos (como roçadeiras acopladas, brocas, arados, entre outros), e equipamentos da Saev Ambiental.

Na prática, trata-se de uma empresa ‘intermediária’ responsável por alinhar o atendimento entre a frota da Autarquia e os prestadores das manutenções necessárias.