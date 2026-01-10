IFSP Votuporanga oferece 160 vagas para cursos superiores gratuitos  

A seleção dos candidatos é pelo Sisu e as inscrições são online de 19 a 23 de janeiro.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) oferece 160 vagas em cursos superiores no Campus Votuporanga para o 1º semestre de 2025. A grande novidade é que podem concorrer os candidatos que participaram do Enem 2023, 2024 ou 2025.

Os interessados devem se inscrever de 19 a 23 de janeiro, diretamente pelo site do Sisu 2026: sisualuno.mec.gov.br

No Estado de São Paulo, o IFSP oferta mais de 6.000 vagas gratuitas em 156 cursos superiores, distribuídos em 32 cidades diferentes. Confira as opções do Campus Votuporanga:

É possível selecionar até duas opções de curso, indicadas como 1ª (primeira) e 2ª (segunda) opção. O candidato também poderá consultar suas notas da edição do Enem (2023, 2024 ou 2025) e utilizar a que for mais favorável para o seu objetivo.

O resultado está previsto para o dia 29/01, com matrículas online dia 02/02 e início das aulas em fevereiro. O IFSP Votuporanga está localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, nº 3014, bairro Pozzobon, na zona norte de Votuporanga.

Para saber mais sobre os cursos, acesse: vtp.ifsp.edu.br

Sobre o Sisu 2026

É um programa do Ministério da Educação (MEC) que permite o acesso às universidades e institutos federais do Brasil. A inscrição é a gratuita e usa a conta ‘gov.br’. A Edição 2026 é a maior da história do Brasil, com mais de 270.000 vagas em todo o país.