Doação revitaliza a luta de pacientes renais em Votuporanga

Associação de Pacientes Renais de Votuporanga e Nutricionista da Unidade de Diálise unem forças contra a desnutrição.

Em um gesto de solidariedade que acende a esperança, a Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga recebeu na última quinta-feira (8.jan) uma valiosa doação de 780 caixas de Novasource Ren, um suplemento nutricional da Nestlé Health Science, voltado para pacientes renais. A iniciativa partiu da Associação de Pacientes Renais de Votuporanga (APREVO), que, em parceria com a equipe da Santa Casa, visa combater a desnutrição severa e, assim, melhorar significativamente a qualidade de vida de pacientes em tratamento dialítico.

O projeto, gestado a partir de uma minuciosa avaliação da nutricionista Yeda Nunes, da Unidade de Diálise, revelou uma realidade preocupante. “Avaliei o estado nutricional de 273 pacientes através da Avaliação Subjetiva Global (Canusa,1996), e encontrei muitos deles em desnutrição moderada e grave”, explica Yeda. Com base nesses dados, 20 pacientes em estágio mais crítico foram identificados para receber o suplemento durante suas sessões de diálise, por três meses.

A escolha do suplemento não foi aleatória. Yeda Nunes detalha a importância de uma nutrição específica para pacientes renais. “Este é um suplemento adequado para pacientes renais, com teor controlado de fósforo, potássio e sódio, e é hiperproteico e hipercalórico”, afirma. Essa composição é crucial porque o processo de diálise, embora vital, acarreta uma grande perda de aminoácidos e proteínas, intensificando a desnutrição. “É fundamental repor esses nutrientes. A desnutrição é um dos maiores riscos de comorbidades e mortalidade em pacientes renais”, alerta a nutricionista, destacando que a sarcopenia (perda de massa muscular) pode levar à incapacidade funcional e à deterioração da qualidade de vida.

A barreira financeira também é um fator crítico. “A maioria dos nossos pacientes são do SUS. Quando pedimos para consumirem mais proteínas, que estão em carnes, ovos, leguminosas, leite e derivados, muitos dizem: ‘Não tenho condição de comprar'”, relata Yeda, evidenciando a dura realidade enfrentada por essas famílias.

Para eles, uma doação como essa transcende o valor nutricional. “Para a gente, pode ser mais uma refeição, mas para eles, pode ser a única fonte de ingestão proteica importante do dia. Para a psicóloga da Unidade de Diálise, Luciana Maranho, a doação é um pilar fundamental para o bem-estar mental e físico dos pacientes. “Uma doação como essa interfere diretamente na melhoria da qualidade de vida do paciente. Eles já enfrentam uma batalha difícil com a doença e seus prejuízos”, pontua Luciana, enfatizando que o suporte nutricional se traduz em mais dignidade e força para o dia a dia.

Luciana faz questão de ressaltar o papel inestimável da APREVO. “Ações da APREVO, nossa parceira constante, promovem o bem-estar do paciente. Já buscamos doações de gêneros alimentícios e, agora, com base no estudo nutricional, vemos o resultado positivo deste apoio”, diz ela, com gratidão. “A APREVO vem como parceira mesmo para auxiliar na melhoria e na qualidade de vida de nossos pacientes, e somos muito gratos por essa parceria que faz a diferença.” A doação do suplemento é, portanto, mais do que caixas de suplemento; é um investimento na saúde, na autonomia e na esperança de um futuro com mais qualidade de vida para quem já enfrenta uma jornada tão desafiadora.