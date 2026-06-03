Saev Ambiental anuncia pacote de investimentos e ações ambientais 

Dentre as iniciativas apresentadas em comemoração à Semana do Meio Ambiente está a revitalização do Horto Florestal para implantação do Centro de Educação Ambiental e o plantio de mais de 52.951 mudas de árvores nativas.

A Saev Ambiental realizou, na manhã desta terça-feira (2.jun), uma programação especial em comemoração à Semana do Meio Ambiente, marcada pelo anúncio de um amplo pacote de investimentos e ações voltadas à preservação ambiental, educação e recuperação de áreas verdes em Votuporanga. O evento foi realizado no Horto Florestal, reunindo autoridades, lideranças, imprensa e clubes de serviço.

Entre os principais anúncios está a assinatura da ordem de serviço para as obras da primeira etapa de implantação do Centro de Educação Ambiental no Horto Florestal, espaço que passará por revitalização para receber atividades voltadas à conscientização ambiental, formação de estudantes e desenvolvimento de projetos educativos.

O projeto, que terá um investimento de cerca de R$ 871.051,49 (sendo R$ 472.181,89 de recursos por meio do FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Híbridos e R$ 398.869,60 de recursos próprios da Autarquia), prevê a construção de uma calçada sensorial, um espaço inclusivo que integra aspectos sensoriais e ambientais, promovendo acessibilidade e conscientização sobre neurodiversidade. Além de Berçário e Viveiro de Mudas repaginados e a implementação de um sistema de compostagem: o Composta + Votu.

Outro destaque da programação foi o anúncio do maior projeto de reflorestamento da história de Votuporanga. A iniciativa prevê o plantio de mais de 52.951 mudas de árvores nativas, ação que permitirá ao município zerar todos os Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRAs).

A ação prevê o reflorestamento de uma área de mais de 36 mil hectares, o que equivale a aproximadamente 50 campos de futebol de novas florestas no município. A empresa que vencer a licitação para o projeto será responsável não apenas pelo plantio, mas também pelos cuidados de cada muda pelo prazo de três anos, garantindo que elas cresçam fortes e saudáveis.

O superintendente da Saev Ambiental, Osvaldo Carvalho, destacou que o pacote representa um avanço importante na política ambiental do município: “Estamos estruturando uma série de ações que unem recuperação ambiental, educação e planejamento para o futuro da cidade. O reflorestamento, a revitalização do Horto e os projetos educativos mostram o compromisso da Saev com uma Votuporanga cada vez mais sustentável e preparada para as próximas gerações”, afirmou.

Durante a cerimônia também foi assinado o termo de interesse de adesão ao programa “Semeando o Futuro”, em parceria com a Polícia Ambiental do Estado de São Paulo e Secretaria Municipal de Educação. O programa busca despertar, desde a infância, a consciência ambiental por meio de atividades educativas e práticas voltadas à preservação da natureza e à construção de uma sociedade mais sustentável. A proposta pedagógica aborda temas como reciclagem, a importância da água (ciclo, poluição e desperdício), descarte de Resíduos Sólidos, Fauna Silvestre e Doméstica, alinhando o conteúdo às diretrizes do artigo 225 da Constituição Federal.

“Votuporanga vem construindo uma política ambiental séria, responsável e com planejamento. Esses investimentos reforçam nosso compromisso com a preservação ambiental, com a educação das futuras gerações e com a qualidade de vida da população”, destacou o prefeito Jorge Seba (PSD).

Encerrando a programação, Osvaldo Carvalho fez ainda o protocolo oficial, junto à Câmara Municipal, dos projetos ambientais “Moeda Verde” e “Sentinelas do Meio Ambiente”, iniciativas já apresentadas à população e que agora seguem para tramitação no Legislativo municipal.

O ato foi prestigiado pelos vereadores Sargento Marcos Moreno (PL), Ricardo Bozo (Republicanos), Glauber Lima (PSD) e Débora Romani (PL). Também estiveram presentes a comandante do 2º Pelotão da Polícia Ambiental, tenente Roberta Ancieto, Dimas Geraldo, representando o Rotary 8 de Agosto, Karla Silva, representando o deputado estadual Carlão Pignatari (PSD), e secretários municipais.