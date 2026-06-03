Carreta tomba no trevo de Parisi e gera congestionamento na Rodovia Péricles Bellini 

O veículo canavieiro tombou no acesso da vicinal Ângelo Comar para a SP-461. O caso já é o segundo registrado em uma semana no mesmo local.

Um acidente envolvendo uma carreta canavieira mobilizou equipes de emergência na tarde desta terça-feira (2.jun), no trevo de acesso à vicinal Ângelo Comar, que liga Votuporanga/SP à Parisi/SP. O caso já é o segundo registrado em uma semana no mesmo local.

De acordo com o apurado, por volta das 15h30, quando o motorista realizava a conversão para acessar a Rodovia Péricles Bellini (SP-461), e por motivos que ainda serão esclarecidos, perdeu o controle da direção e a carreta acabou tombando. A carga ficou espalhada na área próxima ao acostamento, chamando a atenção de motoristas que passavam pelo local.

Ainda segundo apurado, não houve o registro de feridos graves no acidente, somente o motorista recebeu atendimento médico em decorrência dos ferimentos leves sofridos.

O tombamento provocou congestionamento momentâneo no trecho da Rodovia Péricles Bellini, assim como na vicinal, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegavam pelas vias.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.