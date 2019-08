Rogério Mancini não é mais treinador do CAV

Comando da Pantera Alvinegra é passado ao auxiliar técnico do clube Rainer Oliveira.

Rogério Mancini não é mais o treinador de futebol do Clube Atlético Votuporanguense. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (5).

O CAV está participando da Copa Paulista, e até agora tem cinco derrotas e dois empates nos sete jogos que disputou. As chances de se classificar para a próxima fase são mínimas.

Segundo Marcelo Stringari, presidente do CAV, a demissão do técnico não é pra arrumar culpados, porque todos seriam responsáveis. “A gente não pode isentar ninguém. Desde o presidente até os jogadores, todo mundo fez parte desse trabalho. Os jogadores não corresponderam dentro de campo e também vão pagar pelo erro deles. Ou você acha que eu vou renovar com todos os jogadores que tem aqui na Votuporanguense depois do que aconteceu? Da pior campanha da história?”, comentou.

O técnico Rogério Mancini estava no CAV desde o início da Copa Paulista, e hoje amarga a vice-lanterna do Grupo 1 com apenas dois gols somados e um saldo de gols de -7. Com isso, o aproveitamento foi de apenas 9,5%.

“Eu não julgo como o pior time, eu julgo como o pior trabalho”, disse Marcelo Stringari em entrevista na última terça-feira.

Rogério Mancini chegou ao CAV após uma boa campanha pela Aparecidense no Campeonato Goiano, mas teve dificuldades de impor seu trabalho, e seu time, repleto de jovens jogadores, não conseguiu engrenar em nenhum momento na briga pelo bicampeonato do torneio estadual. Agora, com poucas chance de avançar, o auxiliar técnico Rainer Oliveira assume o cargo de forma interina.

Atrás de sua primeira vitória para seguir sonhando com a classificação, o CAV volta a campo no próximo domingo (11), fora de casa, quando encara o Mirassol, às 10h da manhã.