Câmara realiza sessão solene em comemoração ao 8 de agosto

Drº Hélio Martins, Juliana Castrequini Marão, Drº Reinaldo Moura de Souza e Drº Celso Penha Vasconcelos foram os homenageados

A Câmara Municipal de Votuporanga realizou na noite desta segunda-feira, dia 5, a sua tradicional Sessão Solene em comemoração aos 82 anos de fundação do município.

A solenidade foi conduzida pelo presidente da Casa de Leis – vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso e contou com a presença de todos os parlamentares, além dos quatro homenageados da noite: a ex-primeira-dama Juliana de Souza Castrequini Marão, o delegado de Polícia aposentado, Hélio Martins; o juiz de Direito, Drº Reinaldo Moura de Souza e o advogado e atual presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Drº Celso Penha Vasconcelos.

A cerimônia ainda foi abrilhantada pelas cantoras, as irmãs Nayana e Nayara Nasso, que executaram o Hino Nacional e interpretaram o clássico Gente Humilde.

O evento ainda contou com as presenças do prefeito João Dado, da primeira-dama Mônica Pescioto de Carvalho, do juiz de Direito e diretor do Fórum, Drº Sérgio Barbatto; delegado Seccional de Polícia, Drº Elízio Ferreira, capitão André Navarrete, além de diversas autoridades, lideranças, familiares e convidados dos homenageados.

O delegado de Polícia aposentado, Drº Hélio Martins

A ex-primeira-dama, Juliana Castrequini Marão

O juiz de Direito, Drº Reinaldo Moura de Souza

O presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Drº Celso Penha Vasconcelos

Os homenageados da noite

O primeiro a receber o título de Cidadão Votuporanguense foi o delegado de Polícia aposentado, Drº Hélio Martins, que agradeceu a honraria concedida pelo vereador Ali Hassan Wansa. “Me sinto um votuporanguense realizado, aqui finquei minhas raízes, criei minha família e agora, com muita honra recebo esse título”, destacou.

Em seguida, a ex-primeira-dama, Juliana Castrequini Marão, muito emocionada, agradeceu a honraria recebida e destacou principalmente sua equipe de trabalho enquanto conduziu o Fundo Social de Solidariedade, promovendo diversos projetos sociais e implantando a Casa de Apoio aos pacientes com câncer em Barretos. A entrega foi feita pelo presidente da Câmara, Meidão, pelo vereador Silvio Carvalho e pelo autor da homenagem o ex-vereador Pedro Beneduzzi.

O terceiro homenageado da noite, o juiz de Direito, Drº Reinaldo Moura de Souza, está em Votuporanga desde janeiro de 2013, quando foi promovido a Juiz de Entrância Intermediária, sendo transferido para Votuporanga, onde é titular da Primeira Vara Cível, ex-diretor do Fórum, e faz parte, também, dos Colégios Recursais das Comarcas de Votuporanga, Fernandópolis e Jales. O homenageado recebeu o título das mãos do autor da honraria, o vereador Antonio Carlos Francisco.

O último homenageado da noite, o presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Drº Celso Penha Vasconcelos, tem uma extensa ficha de trabalho em prol ao município e agradeceu a homenagem concedida pela Câmara, por iniciativa do vereador Daniel David.

Discursaram na tribuna o prefeito Dado, que ressaltou a folha de serviços prestados pelos homenageados, convidou a população para as atividades alusivas aos 82 anos de Votuporanga, como o tradicional Desfile Cívico de 8 de agosto e pregou a união entre os poderes constituídos do município.

A Sessão Solene foi encerrada pelo presidente da Casa, Meidão. “Foi uma sessão memorável, com quatro personalidades homenageadas de forma que engrandeceu ainda mais essa cerimônia”, destacou.