CAV anuncia lateral Danilo Guimarães para a Série A2 de 2027 

Lateral-direito de 29 anos chega após disputar o Gauchão e a Série D pelo São José-RS e reforça o projeto da Pantera Alvinegra na busca do acesso à elite do estadual.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou nesta segunda-feira (9.nov) a contratação do lateral-direito Danilo Guimarães, de 29 anos, para a temporada 2027.

Com passagens por clubes como Juventus-SP, Oeste, Taubaté, Bandeirante, GE Brasil, Azuriz e São José-RS, o jogador chega para reforçar o elenco que disputará a Série A2 do Campeonato Paulista.

Na temporada de 2026, Danilo atuou pelo São José-RS, participando do Campeonato Gaúcho e da Série D do Campeonato Brasileiro.

A contratação faz parte do planejamento da diretoria para a montagem do elenco que tentará colocar a Pantera Alvinegra na elite do futebol paulista. Nos últimos dias, o clube também confirmou a permanência do técnico Marcus Viola e as chegadas do zagueiro Luiz Gustavo, dos atacantes Fernandinho e Hugo Costa, além do volante Jonatas Paulista.

A apresentação oficial do elenco está marcada para o dia 27 de novembro, na Arena Plínio Marin, quando também terá início a pré-temporada visando a disputa da Série A2 de 2027.