Incêndio atinge empresa de resíduos ambientais em Votuporanga 

Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e voluntários passaram a noite trabalhando para conter e controlar as chamas que consumiram aproximadamente 1,8 mil metros quadrados, incluindo barracão e área de escritório. Não houve feridos e as causas são investigadas.

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa de resíduos ambientais no 5º Distrito Industrial de Votuporanga/SP, nas proximidades da Coacavo, na noite desta terça-feira (30.set). O prédio é mesmo da Mejan Ambiental devastado por um grande incêndio em 7 de setembro de 2024.

De acordo com o apurado pelo Diário, equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil de Votuporanga e de cidades da região, além de voluntários da Usina Cofco trabalharam a noite toda e amanheceram atuando para conter e controlar as chamas que consumiram aproximadamente 1,8 mil metros quadrados, incluindo barracão e área de escritório.

Já pela manhã, após 12 horas de enfrentamento, às operações receberam auxílio de maquinário para remover estruturas danificadas e facilitar o rescaldo das chamas, visando extinguir os focos de incêndio. Os trabalhos prosseguem no local.

Ainda segundo apurado, não há informações oficiais sobre as causas do incêndio e o caso deve ser investigado com auxílio da Polícia Técnico-Científica que realizará perícia. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a edificação possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), válido até 10/08/2026.