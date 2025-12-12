Região alcança superávit comercial de US$ 1,87 bilhão entre janeiro e novembro 

Mesmo com retração de 16,2% nas exportações, o saldo positivo se manteve. Importações tiveram alta de 2,4%, segundo levantamento do Ciesp.

São José do Rio Preto e os 102 municípios atendidos pelo Ciesp Noroeste Paulista apresentaram um desempenho positivo na balança comercial entre janeiro e novembro de 2025. De acordo com levantamento divulgado pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), a região que compreende a área de cobertura do Ciesp Noroeste Paulista alcançou, no período, um superávit de US$ 1,87 bilhão.

As exportações totalizaram US$ 2,15 bilhões, o que representa uma queda de 16,2% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior. Já as importações somaram US$ 281,1 milhões, registrando um crescimento de 2,4% na comparação interanual.

Entre os produtos mais exportados pela região, destacam-se açúcares e produtos de confeitaria (57,7%), carnes e miudezas comestíveis (16,3%) e preparações alimentícias diversas (8,1%).

Nas importações, os principais itens foram peixes, crustáceos e moluscos (29,5%), leite, laticínios e ovos de aves (21,2%), além de máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (17,8%).

Os principais destinos das exportações foram China (22%), Índia (5,7%) e Indonésia (5,3%). Já as importações tiveram origem, principalmente, no Chile (27,2%), China (24,6%) e Estados Unidos (19,7%).

“A queda nas exportações pode refletir, em parte, a desaceleração da demanda internacional por alguns dos principais produtos da região, além de fatores cambiais e logísticos que impactaram a competitividade dos produtos brasileiros no mercado externo”, explica Aldina Clarete D’Amico, diretora-titular do Ciesp Noroeste Paulista.

“Por outro lado, o aumento nas compras externas pode indicar uma recuperação da atividade industrial e do consumo local, especialmente em setores que dependem de insumos e matérias-primas importadas”, complementa a diretora.

O presidente do Ciesp e primeiro vice-presidente da Fiesp, Rafael Cervone, destaca que “a indústria, cujo avanço e fortalecimento temos defendido junto ao governo, pode contribuir de forma cada vez mais expressiva para o aumento das exportações, tanto em volume quanto em valor agregado”.

Cervone lembra, ainda, que o Ciesp oferece assessoria especializada em comércio exterior às empresas associadas. Para mais informações, os interessados podem procurar a Diretoria Regional ou entrar em contato com a Central de Atendimento pelos telefones (17) 3231-0876 ou WhatsApp (17) 98215-0910.