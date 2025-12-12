Oba Festival anuncia venda limitada de ingressos por dia

Semana exclusiva de vendas vai permitir que foliões montem sua própria jornada, aproveitando shows e temas especiais do festival. Com cores definidas, temas revelados e artistas de peso elevando a expectativa, o Oba Festival entra em uma nova fase que promete atrair ainda mais foliões. De 16 a 23 de dezembro, o público poderá garantir convites avulsos na Semana do Ingresso Diário, uma oportunidade exclusiva e temporária para quem quer montar sua própria jornada no festival, escolhendo apenas os dias que mais combinam com seu estilo e com os shows preferidos. A ação é ideal para quem deseja assistir a artistas específicos e quer ir direto ao ponto. Com opções de parcelamento em até quatro vezes sem juros, a Semana dos Convites Diários oferece flexibilidade e conveniência, garantindo presença no Oba de acordo com a vontade de cada folião. “A Semana do Ingresso Diário é uma oportunidade para o público montar sua própria experiência, escolher o dia perfeito e sentir o Oba do seu jeito, é isso que faz cada edição tão especial”, afirma um dos organizadores Edilberto Fiorentino (Caskinha). Os valores desta fase são:

Front Stage: R$ 250,00 – um espaço open bar bem pertinho do palco com áreas de ativações, tenda universitária e tirolesa;

Camarote Lounge: R$ 270,00 – espaço reservado com conforto e visão privilegiada;

Camarote Premium (Café): R$ 650,00 – o melhor espaço da festa, com open bar e open food e acesso exclusivo a uma área reservada junto ao Front Stage.

A organização reforça que esta campanha é limitada e que novos convites avulsos só estarão disponíveis mais próximo do carnaval, com preços e condições possivelmente diferentes.

E para ajudar os foliões a escolherem o dia ideal, cada dia do festival traz experiências únicas: no sábado (14), o clima Neon com brilho, cores intensas e energia pulsante combina com nomes como Wesley Safadão e Dennis DJ, que tradicionalmente arrastam multidões. No domingo (15), a sofisticação do Branco toma conta do festival, enquanto Léo Santana e Lauana Prado comandam a noite, equilibrando estética minimalista e shows cheios de ritmo. A segunda-feira (16) ganha tom lúdico com o tema Fantasia, dia em que Claudia Leitte, Banda Eva e o Monobloco encerram o evento em clima de carnaval oficial.

Para aqueles que desejam a imersão completa nos três dias, continuam disponíveis os passaportes do 2º lote: Frontstage R$ 600 (open bar), Camarote Lounge R$ 650 e Camarote Premium (Café) R$ 1.600 (open bar e open food).

O Oba Festival de 2026 acontece de 14 a 16 de fevereiro, no Recinto de Exposições Helder Henrique Galera, em Votuporanga, com shows a partir das 17 horas, garantindo tempo de sobra para que os foliões acompanhem a programação completa do início ao fim.

Com artistas de peso, identidade visual marcante e uma das maiores estruturas de carnaval do Estado, o Oba Festival reforça seu posicionamento como um dos maiores eventos do interior paulista. Os convites estão sendo vendidos pelo guicheweb.com.br ou nos pontos físicos nas cidades de Araçatuba, Bauru, São José do Rio Preto e Votuporanga. A campanha para convites diários também estará disponível nos mesmos canais.