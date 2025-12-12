Yuri Alberto volta a sentir dores, é substituído e preocupa Corinthians na Copa do Brasil 

Atacante pode desfalcar o Timão no duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, na tarde do próximo domingo.

O Corinthians pode receber mais um jogador em seu departamento médico. O atacante Yuri Alberto voltou a sentir dores na região do adutor da perna esquerda e teve de ser substituído na partida contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil, no Mineirão. O Timão venceu por 1 a 0 e abriu vantagem no confronto.

O camisa 9 pediu para deixar o gramado aos 19 minutos do segundo tempo, após jogada de ataque da equipe alvinegra. Yuri Alberto desfalcou o Corinthians nos últimos dois jogos do Campeonato Brasileiro por uma sobrecarga da musculatura adutora da perna esquerda.

De imediato, Dorival Júnior optou pela entrada de Vitinho em seu lugar.

O treinador ainda conta com Gui Negão, Dieguinho, Romero e Talles Magno para o setor ofensivo, além do titular Memphis Depay. O jogo de volta entre Corinthians e Cruzeiro acontece na tarde do próximo domingo, às 18h, na Neo Química Arena.

Outra baixa para a partida decisiva pode ser o volante Raniele, que não ficou à disposição nesta quarta-feira por um edema no tornozelo esquerdo.

*Com informações do ge