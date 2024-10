Rede municipal de ensino realiza “Simula Votu” para alunos dos segundos e quintos anos

Simulado visa preparar os alunos para a prova do Saresp que será aplicada em novembro.

Alunos matriculados nas escolas municipais da Prefeitura de Votuporanga estão passando por avaliações periódicas através do “Simula Votu”, um material avaliativo desenvolvido pela Secretaria Municipal da Educação dentro dos padrões do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) distribuído em todas as unidades e aplicado para os alunos dos segundos e quintos anos.

A Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga explica que o objetivo é que, através dos resultados, os professores identifiquem as áreas que precisam ser mais trabalhadas com os alunos em sala de aula. Patrícia Cristine Tomé Silva, assistente técnico educacional da Secretaria falou sobre a importância dessa ação para os alunos e professores. “Esse trabalho é valioso, porque através dele é que os professores conseguem identificar em quais habilidades que as crianças estão com mais dificuldades e as habilidades que elas conseguiram consolidar, e, a partir daí, definir as metas de ensino para melhorar o conhecimento dos alunos, revendo matérias e monitorando a aprendizagem.”

Sobre o Saresp

A prova do Saresp será no dia 13 de novembro e a meta da Secretaria da Educação é que, até a data, os alunos tenham participado de pelo menos quatro edições do simulado.

O Saresp é um sistema de avaliação escolar que anualmente avalia a educação básica em todo o Estado de São Paulo. O resultado da prova combinado ao fluxo de alunos de cada escola compõe o Idesp (Índice de Desenvolvimento de Educação de São Paulo) indicador que avalia a qualidade da educação no estado. Os conhecimentos são avaliados por meio de provas com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação.

O intuito é oferecer um parâmetro de qualidade que permita diagnosticar a situação das escolas e acompanhar a evolução de ensino. A partir disso, desenvolver políticas públicas voltadas para a melhoria da aprendizagem dos alunos.

