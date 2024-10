Homem é multado em R$ 75 mil após morte de boi encontrado sem alimento e sem água em propriedade rural 

Caso foi registrado pela Polícia Ambiental na terça-feira (1º) em Santa Salete/SP. No local, encontraram, no total, 22 bovinos, sendo 19 com extrema magreza.

Um homem foi multado em R$ 75 mil após a morte de um boi encontrado sem alimento em uma propriedade rural em Santa Salete/SP. O caso foi registrado pela Polícia Ambiental na terça-feira (1º.out).

Segundo a polícia, a equipe descobriu o caso durante uma operação de combate aos incêndios. No local, encontraram, no total, 22 bovinos, sendo 19 com extrema magreza, dois agonizando e desnutridos, que foram submetidos à eutanásia, e um morto. O local não tinha alimento ou água.

Os animais que estavam vivos ficarão sob a guarda da Santa Casa de Urânia/SP, enquanto não houver destinação nos termos da lei. A ocorrência foi registrada como prática de maus tratos contra animais domésticos.

*Com informações do g1

