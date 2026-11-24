Avaliações envolvem estudantes dos 2º e 5º anos do Ensino Fundamental nesta semana; município busca manter os bons resultados nos indicadores de alfabetização, após superar a meta estabelecida em 2025.

A Secretaria Municipal da Educação de Votuporanga realiza, nesta semana, a aplicação das provas do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) para os estudantes da rede municipal de ensino. As avaliações tiveram início na segunda-feira (23/11) e terão continuidade nesta quarta (25/11) e quinta-feira (26/11), contemplando alunos dos 2º e 5º anos do Ensino Fundamental, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Nos dias 29 e 30 de outubro, os estudantes dos 9º anos também participaram das avaliações, que contemplaram conhecimentos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Língua Inglesa.

O Saresp é uma importante ferramenta de diagnóstico da aprendizagem, permitindo identificar os avanços e desafios da educação, acompanhar o desempenho dos estudantes e subsidiar o planejamento de ações pedagógicas voltadas à melhoria da qualidade do ensino.

Os resultados das avaliações dos 2º e 5º anos também contribuem para a composição do Índice de Excelência Educacional (IEE), utilizado pelo Governo do Estado de São Paulo no reconhecimento das unidades escolares que se destacam no desempenho educacional. As escolas que atendem aos critérios estabelecidos pelo programa podem receber recursos financeiros estaduais, destinados ao fortalecimento das ações educacionais.

Já os resultados das avaliações dos estudantes do 2º ano em Língua Portuguesa contribuem para a composição do Indicador Criança Alfabetizada (ICA), que acompanha o percentual de crianças alfabetizadas na idade adequada, seguindo metas progressivas estabelecidas até 2030.

Em Votuporanga, a meta estabelecida para 2024 era de 55%, passando para 60% em 2025 e 64% em 2026. No ano passado, o município superou as expectativas ao alcançar 67% de crianças alfabetizadas, sete pontos percentuais acima da meta prevista para aquele período. Para este ano, a expectativa da Secretaria Municipal da Educação é manter os resultados positivos e continuar avançando nos índices de aprendizagem.

A secretária municipal da Educação, Silvia Letícia, destaca a importância da avaliação para o desenvolvimento das políticas públicas educacionais e para o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes.

“O Saresp nos permite identificar os avanços da nossa rede de ensino e compreender onde precisamos intensificar nossas ações pedagógicas. No ano passado, superamos a meta estabelecida de alfabetização e acreditamos que, neste ano, novamente atingiremos a meta, como resultado do trabalho, da dedicação e do comprometimento dos nossos profissionais da educação, dos estudantes e de suas famílias”, ressalta a secretária.

A participação dos estudantes é fundamental para que os resultados retratem a realidade da rede municipal de ensino, contribuindo para o aprimoramento das práticas pedagógicas e para a garantia de uma educação pública de qualidade.