Investigação da Deic de São José do Rio Preto apura esquema de falso investimento que teria causado prejuízo superior a R$ 500 mil; mandados foram cumpridos no litoral paulista.

A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (24.nov) a segunda fase da Operação Dark Crypto, que investiga uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes relacionados a falsos investimentos em criptomoedas e utilizar um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro para ocultar os valores obtidos ilegalmente.

A ação ocorreu em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, após mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça de São José do Rio Preto. A investigação é conduzida pela Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de São José do Rio Preto/SP.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam computadores, celulares e diversos equipamentos eletrônicos que serão submetidos à perícia técnica. Três pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos.

Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início após uma vítima de São José do Rio Preto registrar um prejuízo superior a R$ 500 mil em um suposto investimento financeiro que apresentava características fraudulentas.

Rastro do dinheiro levou aos investigados

De acordo com os investigadores, o rastreamento dos recursos desviados permitiu identificar uma estrutura financeira que, em tese, seria utilizada para receber, movimentar e converter valores de origem criminosa em criptomoedas, dificultando a identificação dos responsáveis e a recuperação dos recursos.

As apurações apontam ainda que empresas registradas em nome de terceiros, conhecidos popularmente como “laranjas”, teriam sido utilizadas para movimentar altas quantias e ocultar os verdadeiros beneficiários das operações financeiras.

Conexões internacionais

Um dos elementos que chamaram a atenção da Polícia Civil foi a identificação de um cidadão ucraniano residente no Brasil, apontado como um dos reais proprietários de uma das empresas investigadas.

As investigações também identificaram possíveis conexões com uma plataforma internacional de investimentos estruturada nas Ilhas Cayman, conhecida por ser um dos principais centros financeiros offshore do mundo.

Segundo a polícia, a atuação dessa plataforma no mercado brasileiro é alvo de questionamentos regulatórios junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão responsável por fiscalizar o mercado de capitais no país.

Novos alvos podem surgir

A segunda fase da Operação Dark Crypto tem como objetivo aprofundar a identificação dos envolvidos, mapear a estrutura financeira utilizada pelo grupo e rastrear eventuais ativos mantidos no Brasil e no exterior.

Os investigadores trabalham agora na análise do material apreendido para esclarecer o fluxo dos recursos, identificar novos participantes do esquema e verificar a dimensão da suposta organização criminosa.

A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem e não descarta novas medidas judiciais, incluindo outras buscas, apreensões e bloqueios de bens.