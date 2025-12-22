Ravi passa Miguel como nome masculino mais registrado; Helena segue no 1º lugar entre os femininos 

Ravi ultrapassou Miguel e se tornou o nome masculino mais registrado no Brasil em 2025, enquanto Helena manteve a liderança entre os nomes femininos pelo segundo ano consecutivo, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil.

Ravi foi o nome masculino mais registrado no Brasil em 2025, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil divulgados nesta segunda-feira (22.dez). O ranking mostra que o nome ultrapassou Miguel, que liderou a lista entre 2020 e 2023, enquanto Helena segue como o nome feminino mais escolhido pelo segundo ano consecutivo.

Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), responsável pela base que reúne registros de nascimento feitos em cartórios de todo o país.

Segundo a Arpen, a permanência de Helena no topo interrompe uma sequência longa de liderança masculina no ranking nacional. Antes de 2024, o último nome feminino a ocupar o primeiro lugar havia sido Maria Eduarda, em 2016.

Nomes mais registrados no Brasil em 2025

Helena – 28.271;

Ravi – 21.982;

Miguel – 21.654;

Maite – 20.677;

Cecilia – 20.378;

Heitor – 17.751;

Arthur – 17.514;

Maria Cecilia – 16.889;

Theo – 16.766;

Aurora – 16.506.

Nomes femininos mais registrados

Helena – 28.271;

Maite – 20.677;

Cecilia – 20.378;

Maria Cecilia – 16.889;

Aurora – 16.506;

Alice – 14.777;

Laura – 14.487;

Antonella – 10.436;

Isis – 10.378;

Heloisa – 9.703.

Nomes masculinos mais registrados