Ravi passa Miguel como nome masculino mais registrado; Helena segue no 1º lugar entre os femininos 

Ravi ultrapassou Miguel e se tornou o nome masculino mais registrado no Brasil em 2025, enquanto Helena manteve a liderança entre os nomes femininos pelo segundo ano consecutivo, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil.

Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), responsável pela base que reúne registros de nascimento feitos em cartórios de todo o país. 

Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), responsável pela base que reúne registros de nascimento feitos em cartórios de todo o país. 

Segundo a Arpen, a permanência de Helena no topo interrompe uma sequência longa de liderança masculina no ranking nacional. Antes de 2024, o último nome feminino a ocupar o primeiro lugar havia sido Maria Eduarda, em 2016. 

Nomes mais registrados no Brasil em 2025

Nomes femininos mais registrados

  • Helena – 28.271;
  • Maite – 20.677;
  • Cecilia – 20.378;
  • Maria Cecilia – 16.889;
  • Aurora – 16.506;
  • Alice – 14.777;
  • Laura – 14.487;
  • Antonella – 10.436;
  • Isis – 10.378;
  • Heloisa – 9.703.

Nomes masculinos mais registrados

  • Ravi – 21.982;
  • Miguel – 21.654;
  • Heitor – 17.751;
  • Arthur – 17.514;
  • Theo – 16.766;
  • Gael – 16.201;
  • Bernardo – 15.395;
  • Davi – 14.425;
  • Noah – 14.182;
  • Samuel – 14.021. 

