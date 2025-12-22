Polícia Civil abre inquérito para investigar possível desvio de dinheiro no São Paulo 

Caso é investigado pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania.

O Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) da Polícia Civil abriu um inquérito nos últimos meses para investigar um caso de possível desvio de dinheiro no São Paulo.

As investigações são conduzidas em segredo de Justiça, mas, em nota oficial, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou o inquérito em andamento.

O São Paulo, também em nota oficial, disse “que não tem conhecimento de qualquer investigação da Polícia Civil em andamento. O Clube se coloca à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários às autoridades, caso seja formalmente citado.”

A informação foi revelada pelo Blog do Paulinho e confirmada pelo ge.

A Polícia também recebeu, do Ministério Público, a recomendação para abrir um inquérito para investigar o caso de exploração clandestina de um camarote do Morumbis.

No início da última semana, o ge revelou o caso em que diretores do São Paulo foram gravados admitindo participar de um esquema de exploração clandestina de camarote em dia de shows no Morumbis.

Na gravação, Mara Casares e Douglas Schwartzmann, agora diretores licenciados do clube, admitiam ter se beneficiado do uso do camarote 3A no show da Shakira, em fevereiro deste ano.

“E vou repetir uma coisa. Você é uma pessoa que a Mara confiou. Eu só entrei nisso porque a Mara me garantiu que você era de total confiança. Desde o primeiro dia que eu te falava isso. Não podemos fazer coisa errada aqui. Então, teve negócio que você ganhou dinheiro, eu ganhei, todo mundo ganhou. Mas foi feito tudo na confiança. Coisa errada? Errou, tem que comer com farinha. Não tem jeito, querida. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem”, disse Douglas.

O caso foi parar no Ministério Público, que pediu a abertura de um inquérito policial para apurar o envolvimento dos diretores do São Paulo. Mara e Douglas pediram licença de seus cargos no clube. A ex-esposa do presidente Julio Casares, inclusive, também pediu licença do Conselho Deliberativo.

*Com informações do ge