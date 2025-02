Ramón volta a mexer na lateral e escolhe Breno Bidon para encarar a UCV 

Técnico do Corinthians cogitou mudar esquema tático, mas deve manter estrutura para decisão na Libertadores.

O Corinthians voltará a ter mudança na lateral esquerda e contará com Breno Bidon como titular pela primeira vez em 2025 no duelo contra a Universidad Central da Venezuela. A partida será às 21h30 desta quarta-feira, na Neo Química Arena, e vale vaga na terceira fase da Conmebol Libertadores.

O técnico Ramón Díaz cogitou uma troca de esquema tático, com a utilização de três atacantes, mas ensaiou o time na véspera da partida com o habitual 4-4-2, com um losango no meio.

Titular nos clássicos contra Palmeiras e Santos e também na estreia na Libertadores, o lateral-esquerdo Hugo foi barrado. Ele dará lugar a Matheus Bidu, que volta a ganhar chance por ter características mais ofensivas que a do concorrente.

No meio, José Martínez foi deslocado para a função de primeiro volante, substituindo Raniele, que está machucado. À frente dele estarão André Carrillo e Breno Bidon, jovem que perdeu o início da temporada corintiana por estar com a Seleção sub-20. Ele foi reintegrado ao elenco na semana passada e entrou nos dois últimos jogos da equipe.

Assim, se não houver nenhum imprevisto, o Timão deve ir a campo contra a UCV com: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Após empate em 1 a 1 no duelo de ida, em Caracas, o Corinthians precisa de uma vitória simples para avançar de fase. Novo empate leva a decisão da vaga para os pênaltis.

Quem passar do confronto enfrentará o ganhador do duelo equatoriano entre El Nacional e Barcelona de Guayaquil.

*Com informações do ge