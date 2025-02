Prefeitura segue com programa de recape “Asfalto Novo”

Nesta fase, mais 300 quarteirões estão recebendo o serviço em várias regiões da cidade.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Obras Públicas, segue com os trabalhos de melhorias das vias públicas por meio do programa de recapeamento Asfalto Novo. Vale ressaltar que este é o maior pacote de recape do município.

No último final de semana os trabalhos foram realizados na Rua Rio de Janeiro, nos trechos entre as Ruas São Paulo e Pernambuco; na Rua Mato Grosso, abrangendo o cruzamento estre as Ruas Pernambuco e Sergipe; e também na Rua Pernambuco, nos quarteirões entre as Ruas Ceará e Mato Grosso.

Nesta segunda-feira (24.fev), o serviço de aplicação da nova malha viária teve continuidade nas avenidas Catarina Martins Lopes e Paschoalino Pedrazzoli, entre as Ruas Valdevir de Oliveira Guena e Felício Gorayeb, assim como também na Rua Felício Gorayeb, entre as avenidas Catarina Martins Lopes e Paschoalino Pedrazzoli.

Simultaneamente, outra equipe está trabalhando na região do Bairro Do Café, executando o recape nas Ruas Duque de Caxias e Santa Cruz. Na sequência, seguirá para adjacências da Rua Santa Cruz.

Na terça-feira (25), uma das equipes permanecerá na Rua Santa Cruz e Rua César Beretta e outra frente de trabalho está prevista para atuar na Rua Adília de Lima Reis, entre a Av. Marinheirinho e a Av. Anézia Menezes de Lima, avançando para a Rua São Carlos, entre as Ruas Ivaí e General Osório.

Programa Asfalto Novo

O Programa Asfalto Novo já recapeou 1.500 quarteirões nas quatro regiões de Votuporanga em 2024, o equivalente à metade das ruas cidades. Nesta fase do programa, que teve início em dezembro do ano passado, mais 300 quarteirões estão recebendo asfalto novo em várias regiões do município.

Até o momento, foram investidos cerca de R$ 65 milhões em asfalto. São recursos do Governo Estadual, conquistados com intermédio do deputado Carlão Pignatari, além de recursos próprios da Prefeitura e também do Governo Federal. “Este é o maior pacote de recapeamento da história do município. Nosso objetivo é deixar nossa cidade ainda melhor, garantido mais mobilidade e segurança no trânsito”, disse o prefeito Jorge Seba.