Etapa do Rally dos Sertões passará por Rio Preto

Percurso começará no Vale do Ribeira e terminará na região de Rio Preto.

O Rali São Paulo, a nova etapa do Rally dos Sertões que acontecerá em maio, passará por Rio Preto. O anúncio foi feito pelo governador João Doria em evento no Palácio dos Bandeirantes na noite da última quarta-feira, 29. Segundo o governo do Estado de São Paulo, a largada será na capital, o trajeto passará pelo Vale do Ribeira e terminará em Rio Preto. Os detalhes do percurso, que vai de 28 a 30 de maio, ainda não foram informados.

Doria disse que o governo tem se apoiado iniciativas em prol do esporte e do turismo em todos os níveis. “Mais uma vez faremos isso aqui com o Rali de São Paulo, que constituirá uma plataforma de difusão do Vale do Ribeira para todo o Brasil”, disse o Governador João Doria no lançamento da prova, na Sala São Paulo.

Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional, informou que o governo investirá mais de R$ 1 bilhão para gerar emprego e renda, impactando toda a população do Vale do Ribeira. Além disso, o evento propiciará visibilidade nacional àquela região, divulgando o patrimônio natural e turístico da região para o Brasil e o mundo.

Participaram do evento de lançamento representantes dos patrocinadores do Rally, além de Joaquim Monteiro de Carvalho, principal executivo do Rally dos Sertões, e do prefeito de Miracatu, Ezigomar Pessoa, representando os prefeitos do Vale do Ribeira. Também estiveram presentes ao evento os secretários estaduais de Turismo, Saúde, Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Comunicação.