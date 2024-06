Tanabi Esporte Clube promove campanha de doação de sangue no Hemocentro de Rio Preto

Iniciativa visa incentivar atletas e torcedores do clube a doarem sangue e salvarem vidas.

A campanha “Junho Vermelho” tem como objetivo sensibilizar a população sobre a importância da doação de sangue, especialmente durante este período, quando os estoques tendem a diminuir. Alinhado a essa causa, o Tanabi Esporte Clube realizou uma mobilização interna com atletas, comissão técnica e diretoria, incentivando a doação de sangue e promovendo essa prática entre seus torcedores.

Em celebração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado nesta sexta-feira, 14 de junho, os atletas do Tanabi Esporte Clube estarão no Hemocentro de São José do Rio Preto/SP, no dia 18 de junho, às 8h, para realizar a doação de sangue. Esta unidade é a principal responsável pelo abastecimento de sangue na região e conta com o apoio de todos para manter os estoques adequados.

“A ação pretende reforçar o estoque de sangue que nesse período é baixo, e também mostrar a responsabilidade institucional do clube com a comunidade em que está inserido. Aproximar ainda mais com a comunidade e consolidar o clube como uma organização responsável, geradora de impacto positivo para o futebol e para a sociedade”, disse Amim Junior, diretor-executivo de futebol do Tanabi Esporte Clube.

A doação de sangue é um gesto simples e seguro que pode salvar muitas vidas. O sangue doado é essencial para pacientes que necessitam de transfusões devido a cirurgias, tratamentos de câncer, anemias severas, acidentes e outras condições médicas graves.

Cada doação pode ajudar até quatro pessoas diferentes, pois o sangue é separado em componentes como plaquetas, plasma e hemácias.

Manter os estoques de sangue adequados é vital para garantir que todos os pacientes recebam o tratamento necessário em momentos críticos. Portanto, a doação regular é fundamental para a sustentabilidade dos bancos de sangue e para a saúde da comunidade.

O Hemocentro de São José do Rio Preto fica na Av. Jamil Feres Kfouri, nº 80 – Jardim Panorama.